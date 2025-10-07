W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rozmowy pokojowe Hamasu i Izraela

Po dwóch latach od ataku Hamasu z 7 października 2023 r., w którym zginęło blisko 1200 osób, rozpoczęły się rozmowy pokojowe między Izraelem a Hamasem. Negocjacje oparto na planie Donalda Trumpa, zaakceptowanym przez obie strony. Izrael mimo kosztów wojny utrzymuje stabilny wzrost gospodarczy – giełda w Tel Awiwie notuje historyczne rekordy. Gaza natomiast została niemal całkowicie zniszczona, a jej gospodarka załamała się. Plan Trumpa przewiduje odbudowę Strefy Gazy i stworzenie programu rozwoju gospodarczego, który mógłby przyciągnąć zagraniczne inwestycje.

Francja w politycznym kryzysie

W poniedziałek premier Francji Sébastien Lecornu podał się do dymisji zaledwie 14 godzin po ogłoszeniu składu nowego rządu. Rezygnacja wywołała burzę na scenie politycznej i spadki na giełdzie – indeks CAC 40 zakończył dzień 1,5 proc. pod kreską. Krytyka nowego gabinetu napłynęła z każdej strony sceny politycznej, a część ministrów również dystansowała się od premiera. Opozycja żąda przedterminowych wyborów i ustąpienia prezydenta Emmanuela Macrona. Rentowność francuskich obligacji wzrosła do 3,56 proc., a inwestorzy zaczynają tracić zaufanie do stabilności gospodarki Francji.

Europa przyczółkiem dla chińskich technologii

Jak informuje agencja Reuters, chińskie firmy rozwijające oprogramowanie do jazdy autonomicznej zwiększają obecność w Europie. Otwierają nowe siedziby i podpisują umowy na pozyskanie danych, które są kluczowe do trenowania algorytmów. Amerykański rynek pozostaje dla nich zamknięty, dlatego Europa staje się strategicznym kierunkiem ekspansji. Eksperci ostrzegają, że brak jednolitych regulacji w Unii Europejskiej może spowolnić rozwój lokalnych technologii i otworzyć drzwi do dominacji chińskich firm.

Turcja i USA zacieśniają współpracę surowcową

Turcja prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi o wspólnym zagospodarowaniu złóż metali ziem rzadkich w Anatolii. Złoża obejmują pierwiastki niezbędne do produkcji baterii i elektroniki – cer, prazeodym i neodym. Decyzja Ankary to efekt spotkania Recepa Tayyipa Erdoğana i Donalda Trumpa w Białym Domu. Wcześniejsze rozmowy Turcji z Rosją i Chinami zakończyły się fiaskiem – Rosja nie posiada odpowiednich technologii, a Pekin odmówił ich transferu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie