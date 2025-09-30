11 min. 10 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Od 2022 r. próg podatkowy wynosi 120 tys. zł, jednak szybki wzrost płac sprawił, że liczba osób objętych wyższą stawką PIT wzrosła do blisko 2 mln. Eksperci, m.in. prof. Michał Rubaszek z SGH, wskazują, że brak waloryzacji ogranicza motywację do pracy i akumulacji majątku. Choć rząd i prezydent Karol Nawrocki mają własne pomysły reform, deficyt budżetowy i rosnący dług publiczny sprawiają, że szanse na podwyższenie progu są niewielkie.
Rosyjska Duma opublikowała poprawki do budżetu, z których wynika, że wpływy podatkowe z sektora paliwowego wyniosą 100 mld dol., czyli o jedną piątą mniej niż rok wcześniej. To efekt sankcji i sprzedaży surowców po cenach niższych od rynkowych. Dalszy spadek dochodów może być konsekwencją unijnych sankcji oraz ukraińskich ataków dronowych na infrastrukturę energetyczną.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał do rezygnacji z planu wycofania aut spalinowych do 2035 r. Szwecja jest temu zdecydowanie przeciwna – minister energii i przemysłu Ebba Busch podkreśla, że cofnięcie regulacji uderzyłoby w producentów, którzy już zainwestowali w elektromobilność. Spór ten zapowiada gorącą dyskusję w UE o redukcji emisji.
Ostatnie tygodnie przyniosły wzrosty nie tylko cen złota, ale także srebra i platyny. Jak wskazuje analityk Marcin Kiepas, banki centralne zwiększają popyt na złoto, a inwestorzy traktują je jako bezpieczną przystań w obliczu słabości dolara i ryzyk geopolitycznych. Rafał Sadoch z BM mBanku dodaje, że zwyżki cen to także efekt oczekiwań na łagodniejszą politykę monetarną.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
