W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes" między innymi:

Ekonomiści za podniesieniem drugiego progu podatkowego

Od 2022 r. próg podatkowy wynosi 120 tys. zł, jednak szybki wzrost płac sprawił, że liczba osób objętych wyższą stawką PIT wzrosła do blisko 2 mln. Eksperci, m.in. prof. Michał Rubaszek z SGH, wskazują, że brak waloryzacji ogranicza motywację do pracy i akumulacji majątku. Choć rząd i prezydent Karol Nawrocki mają własne pomysły reform, deficyt budżetowy i rosnący dług publiczny sprawiają, że szanse na podwyższenie progu są niewielkie.

Dochody Rosji z ropy i gazu spadają o 22 proc.

Rosyjska Duma opublikowała poprawki do budżetu, z których wynika, że wpływy podatkowe z sektora paliwowego wyniosą 100 mld dol., czyli o jedną piątą mniej niż rok wcześniej. To efekt sankcji i sprzedaży surowców po cenach niższych od rynkowych. Dalszy spadek dochodów może być konsekwencją unijnych sankcji oraz ukraińskich ataków dronowych na infrastrukturę energetyczną.

Szwecja przeciwko cofnięciu zakazu aut spalinowych

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał do rezygnacji z planu wycofania aut spalinowych do 2035 r. Szwecja jest temu zdecydowanie przeciwna – minister energii i przemysłu Ebba Busch podkreśla, że cofnięcie regulacji uderzyłoby w producentów, którzy już zainwestowali w elektromobilność. Spór ten zapowiada gorącą dyskusję w UE o redukcji emisji.

Hossa na rynku metali szlachetnych

Ostatnie tygodnie przyniosły wzrosty nie tylko cen złota, ale także srebra i platyny. Jak wskazuje analityk Marcin Kiepas, banki centralne zwiększają popyt na złoto, a inwestorzy traktują je jako bezpieczną przystań w obliczu słabości dolara i ryzyk geopolitycznych. Rafał Sadoch z BM mBanku dodaje, że zwyżki cen to także efekt oczekiwań na łagodniejszą politykę monetarną.

„Twój Biznes" to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej" i „Parkietu".