Indie oczyszczają Adaniego z zarzutów Hindenburga: nie było manipulacji

Indyjski regulator rynku giełdowego oddalił zarzuty manipulacji akcjami i oszustw finansowych wobec miliardera Gautama Adaniego oraz jego grupy spółek, wysunięte przez amerykański fundusz grający na spadki – Hindenburg Research.

Publikacja: 19.09.2025 13:16

Gautam Adani oczyszczony z zarzutu manipulacji kursami

Foto: REUTERS/Stringer/File Photo

Urszula Lesman, Gautam Adani

Securities and Exchange Board of India (SEBI) rozpoczął dochodzenie wobec konglomeratu w 2023 r., po tym jak Hindenburg Research opublikował sensacyjne raporty, które w ciągu kilku dni spowodowały spadek wartości rynkowej grupy o ponad 100 mld dolarów – informuje BBC.

Indyjski regulator nie potwierdza zarzutów Hindenburg Research

SEBI odrzucił zarzuty wobec spółek Adaniego, stwierdzając, że dochodzenie nie ujawniło żadnych naruszeń norm regulacyjnych. „SEBI potwierdził to, co zawsze utrzymywaliśmy – że twierdzenia Hindenburga były bezpodstawne” – napisał Adani na platformie X.

24 stycznia 2023 r. Hindenburg Research, specjalizujący się w „short sellingu” – czyli grze na spadki cen akcji – opublikował 106-stronicowy raport, oskarżając Grupę Adani o nieprawidłowości księgowe, manipulacje akcjami oraz wykorzystywanie zagranicznych spółek-skorup do sztucznego zawyżania kursów.

SEBI twierdzi, że nie było transakcji między spółkami Adaniego a podmiotami powiązanymi, a zatem nie trzeba było ich ujawniać inwestorom. Nie stwierdzono również manipulacji rynkowej. Podkreślono, że nie pojawiły się żadne zarzuty dotyczące wyprowadzania pieniędzy, przekierowywania funduszy czy strat inwestorów. Dodano, że wszystkie pożyczki zaciągnięte przez spółki Adaniego zostały spłacone jeszcze przed rozpoczęciem dochodzenia.

Indyjski kontroler podkreśla w raporcie, że „kwestionowane transakcje nie mogą być uznane za manipulacyjne, oszukańcze ani stanowiące nieuczciwe praktyki handlowe”.

Zarzuty Hindenburg Research wywołały spór polityczny

Zarzuty Hindenburga wywołały gwałtowne spory polityczne w kraju – główna partia opozycyjna, Kongres Narodowy, oskarżyła rządzącą Indyjską Partię Ludową (BJP) premiera Narendry Modiego o brak działań wobec grupy Adani.

Czytaj więcej

Siedziba SEBI w Mumbaju
Finanse
Hindenburg oskarża regulatora o "pompowanie" spółek w "największym przekręcie"

Adani, jeden z najbogatszych ludzi Azji, postrzegany jest jako bliski Modiemu i od dawna mierzy się z zarzutami opozycji, że korzysta z politycznych powiązań, czemu zaprzecza.

W ubiegłym roku fundusz grający na spadki oskarżył także byłą szefową SEBI, Madhabi Puri Buch, o powiązania z zagranicznymi funduszami używanymi przez grupę Adani. W maju indyjski urząd antykorupcyjny oczyścił ją z wszelkich zarzutów korupcyjnych opartych na oskarżeniach Hindenburga.

Czytaj więcej

Uważany za sygnalistę rynku kapitałowego Nathaniel Anderson ogłosił zamknięcie Hindenburg Research
Biznes
Koniec Hindenburg Research. Uderzał w bogaczy, grał na akcjach, ma nowy plan

Na początku tego roku Nate Anderson, założyciel Hindenburg Research, ogłosił rozwiązanie firmy po prawie ośmiu latach działalności. Anderson nie podał konkretnego powodu swojej decyzji, wyraził jednak chęć poświęcenia więcej czasu rodzinie i przyjaciołom.

LPP – polska ofiara Hindenburg Research

Hindenburg Research w marcu zeszłego roku wziął na celownik LPP – polską spółkę odzieżową notowaną na GPW, właściciela marki Reserved – oskarżając ją, że tylko udawała wycofanie z Rosji, a tymczasem nadal prowadziła tam działalność. 15 marca 2024 roku Hindenburg poinformował w raporcie, że zajął krótką pozycję na akcjach LPP. Po tej informacji akcje LPP mocno spadły – przecena przekroczyła 20 procent. Polska spółka nie pozwała Hindenburga, ale członek zarządu LPP, Sławomir Łoboda, skierował zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez amerykański fundusz do prokuratury.

Źródło: rp.pl

Firmy LPP Hindenburg Research Gautam Adani

