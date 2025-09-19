Securities and Exchange Board of India (SEBI) rozpoczął dochodzenie wobec konglomeratu w 2023 r., po tym jak Hindenburg Research opublikował sensacyjne raporty, które w ciągu kilku dni spowodowały spadek wartości rynkowej grupy o ponad 100 mld dolarów – informuje BBC.

Indyjski regulator nie potwierdza zarzutów Hindenburg Research

SEBI odrzucił zarzuty wobec spółek Adaniego, stwierdzając, że dochodzenie nie ujawniło żadnych naruszeń norm regulacyjnych. „SEBI potwierdził to, co zawsze utrzymywaliśmy – że twierdzenia Hindenburga były bezpodstawne” – napisał Adani na platformie X.

24 stycznia 2023 r. Hindenburg Research, specjalizujący się w „short sellingu” – czyli grze na spadki cen akcji – opublikował 106-stronicowy raport, oskarżając Grupę Adani o nieprawidłowości księgowe, manipulacje akcjami oraz wykorzystywanie zagranicznych spółek-skorup do sztucznego zawyżania kursów.

SEBI twierdzi, że nie było transakcji między spółkami Adaniego a podmiotami powiązanymi, a zatem nie trzeba było ich ujawniać inwestorom. Nie stwierdzono również manipulacji rynkowej. Podkreślono, że nie pojawiły się żadne zarzuty dotyczące wyprowadzania pieniędzy, przekierowywania funduszy czy strat inwestorów. Dodano, że wszystkie pożyczki zaciągnięte przez spółki Adaniego zostały spłacone jeszcze przed rozpoczęciem dochodzenia.

Indyjski kontroler podkreśla w raporcie, że „kwestionowane transakcje nie mogą być uznane za manipulacyjne, oszukańcze ani stanowiące nieuczciwe praktyki handlowe”.