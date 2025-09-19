Aktualizacja: 19.09.2025 13:48 Publikacja: 19.09.2025 13:16
Gautam Adani oczyszczony z zarzutu manipulacji kursami
Foto: REUTERS/Stringer/File Photo
Securities and Exchange Board of India (SEBI) rozpoczął dochodzenie wobec konglomeratu w 2023 r., po tym jak Hindenburg Research opublikował sensacyjne raporty, które w ciągu kilku dni spowodowały spadek wartości rynkowej grupy o ponad 100 mld dolarów – informuje BBC.
SEBI odrzucił zarzuty wobec spółek Adaniego, stwierdzając, że dochodzenie nie ujawniło żadnych naruszeń norm regulacyjnych. „SEBI potwierdził to, co zawsze utrzymywaliśmy – że twierdzenia Hindenburga były bezpodstawne” – napisał Adani na platformie X.
24 stycznia 2023 r. Hindenburg Research, specjalizujący się w „short sellingu” – czyli grze na spadki cen akcji – opublikował 106-stronicowy raport, oskarżając Grupę Adani o nieprawidłowości księgowe, manipulacje akcjami oraz wykorzystywanie zagranicznych spółek-skorup do sztucznego zawyżania kursów.
SEBI twierdzi, że nie było transakcji między spółkami Adaniego a podmiotami powiązanymi, a zatem nie trzeba było ich ujawniać inwestorom. Nie stwierdzono również manipulacji rynkowej. Podkreślono, że nie pojawiły się żadne zarzuty dotyczące wyprowadzania pieniędzy, przekierowywania funduszy czy strat inwestorów. Dodano, że wszystkie pożyczki zaciągnięte przez spółki Adaniego zostały spłacone jeszcze przed rozpoczęciem dochodzenia.
Indyjski kontroler podkreśla w raporcie, że „kwestionowane transakcje nie mogą być uznane za manipulacyjne, oszukańcze ani stanowiące nieuczciwe praktyki handlowe”.
Zarzuty Hindenburga wywołały gwałtowne spory polityczne w kraju – główna partia opozycyjna, Kongres Narodowy, oskarżyła rządzącą Indyjską Partię Ludową (BJP) premiera Narendry Modiego o brak działań wobec grupy Adani.
Czytaj więcej
Hindenburg Research twierdzi, że przewodnicząca urzędu regulującego indyjski rynek kapitałowego i...
Adani, jeden z najbogatszych ludzi Azji, postrzegany jest jako bliski Modiemu i od dawna mierzy się z zarzutami opozycji, że korzysta z politycznych powiązań, czemu zaprzecza.
W ubiegłym roku fundusz grający na spadki oskarżył także byłą szefową SEBI, Madhabi Puri Buch, o powiązania z zagranicznymi funduszami używanymi przez grupę Adani. W maju indyjski urząd antykorupcyjny oczyścił ją z wszelkich zarzutów korupcyjnych opartych na oskarżeniach Hindenburga.
Czytaj więcej
Uważany za sygnalistę rynku kapitałowego Nathaniel Anderson ogłosił zamknięcie Hindenburg Researc...
Na początku tego roku Nate Anderson, założyciel Hindenburg Research, ogłosił rozwiązanie firmy po prawie ośmiu latach działalności. Anderson nie podał konkretnego powodu swojej decyzji, wyraził jednak chęć poświęcenia więcej czasu rodzinie i przyjaciołom.
Hindenburg Research w marcu zeszłego roku wziął na celownik
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Securities and Exchange Board of India (SEBI) rozpoczął dochodzenie wobec konglomeratu w 2023 r., po tym jak Hindenburg Research opublikował sensacyjne raporty, które w ciągu kilku dni spowodowały spadek wartości rynkowej grupy o ponad 100 mld dolarów – informuje BBC.
PFR Ventures przeznacza aż 240 mln zł na innowacje – pieniądze trafią do trzech nowych funduszy VC. Na rynek tra...
Urząd zawiadujący telekomunikacją, pocztą, a za chwilę również internetem, nie ma od dziś prezesa. Ministerstwo...
Raport BloombergNEF ujawnia, że banki wciąż więcej inwestują w paliwa kopalne niż w czystą energię. USA i Chiny...
Indeks Nasdaq Biotechnology od kwietnia urósł o jedną czwartą. Natomiast na GPW branża nadal jest w niełasce. Na...
Do około 13 mln gospodarstw domowych w Polsce ma trafić broszura informująca, jak zachować się w razie zagrożeń,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas