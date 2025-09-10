W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

43 mld euro z programu SAFE dla Polski

Polska otrzymała 43,7 mld euro z unijnego programu SAFE na inwestycje w bezpieczeństwo. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, środki zostaną przeznaczone na rozwój przemysłu zbrojeniowego, ochronę infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwo. To największe wsparcie spośród 19 państw ubiegających się o fundusze. Pieniądze mają formę niskooprocentowanych pożyczek z 45-letnim okresem spłaty. Eksperci ostrzegają jednak, że brak odpowiedniego zespołu do obsługi wniosków może utrudnić wykorzystanie środków.

Jak poradzić sobie ze słabą demografią

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do 2035 roku polski rynek pracy straci ponad 2 mln osób. Andrzej Kubisiak podkreśla, że dotychczas spadek liczby pracowników wyrównywał wzrost aktywności zawodowej i migracja. Eksperci, w tym Tomasz Mądrek, wskazują, że jedynym sposobem na utrzymanie wzrostu gospodarczego będzie rozwój branż o wysokiej wartości dodanej i inwestycje w kapitał ludzki dopasowany do potrzeb gospodarki.

Reklama Reklama

Francja i Niemcy chcą ostrzejszych sankcji wobec Rosji

Agencja Bloomberg poinformowała, że Francja i Niemcy wezwały do objęcia sankcjami rosyjskich gigantów naftowych, takich jak Łukoil czy Litasco. Propozycja ma znaleźć się w 19. pakiecie sankcji UE, który uderzy także w sektor bankowy. W tle pojawia się apel Donalda Trumpa, by Europa całkowicie odcięła import rosyjskiej ropy i wprowadziła wtórne cła na państwa współpracujące z Rosją.

Etiopia otwiera największą elektrownię wodną w Afryce

Etiopia uruchomiła Wielką Tamę Renesansu (GERD) – elektrownię o mocy ponad 5 GW. Premier Abiy Ahmed ogłosił, że inwestycja wzmocni regionalną współpracę energetyczną i pozwoli generować nadwyżki prądu dla sąsiadów. Jednak Sudan i Egipt obawiają się o przepływy Błękitnego Nilu i konsekwencje dla rolnictwa. Budowa GERD i nowego lotniska Bishoftu to część strategii Etiopii zmierzającej do roli regionalnego mocarstwa.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.