10 min. 45 sek.
Aktualizacja: 10.09.2025 07:45 Publikacja: 10.09.2025 07:30
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Polska otrzymała 43,7 mld euro z unijnego programu SAFE na inwestycje w bezpieczeństwo. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, środki zostaną przeznaczone na rozwój przemysłu zbrojeniowego, ochronę infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwo. To największe wsparcie spośród 19 państw ubiegających się o fundusze. Pieniądze mają formę niskooprocentowanych pożyczek z 45-letnim okresem spłaty. Eksperci ostrzegają jednak, że brak odpowiedniego zespołu do obsługi wniosków może utrudnić wykorzystanie środków.
Czytaj więcej
Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski — przekaz...
Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do 2035 roku polski rynek pracy straci ponad 2 mln osób. Andrzej Kubisiak podkreśla, że dotychczas spadek liczby pracowników wyrównywał wzrost aktywności zawodowej i migracja. Eksperci, w tym Tomasz Mądrek, wskazują, że jedynym sposobem na utrzymanie wzrostu gospodarczego będzie rozwój branż o wysokiej wartości dodanej i inwestycje w kapitał ludzki dopasowany do potrzeb gospodarki.
Agencja Bloomberg poinformowała, że Francja i Niemcy wezwały do objęcia sankcjami rosyjskich gigantów naftowych, takich jak Łukoil czy Litasco. Propozycja ma znaleźć się w 19. pakiecie sankcji UE, który uderzy także w sektor bankowy. W tle pojawia się apel Donalda Trumpa, by Europa całkowicie odcięła import rosyjskiej ropy i wprowadziła wtórne cła na państwa współpracujące z Rosją.
Czytaj więcej
Unia Europejska przy każdej okazji podkreśla swoją gospodarczą siłę, atrakcyjność swoich norm pra...
Etiopia uruchomiła Wielką Tamę Renesansu (GERD) – elektrownię o mocy ponad 5 GW. Premier Abiy Ahmed ogłosił, że inwestycja wzmocni regionalną współpracę energetyczną i pozwoli generować nadwyżki prądu dla sąsiadów. Jednak Sudan i Egipt obawiają się o przepływy Błękitnego Nilu i konsekwencje dla rolnictwa. Budowa GERD i nowego lotniska Bishoftu to część strategii Etiopii zmierzającej do roli regionalnego mocarstwa.
Czytaj więcej
Nowy port lotniczy ma powstać w Bishoftu (Debre Zeit), około 45 kilometrów na południowy wschód o...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas