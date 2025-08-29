W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Budżet 2026: rekordowe wydatki na bezpieczeństwo

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Wydatki mają wynieść 920 mld zł, a dochody 647 mld. Deficyt zaplanowano na nieco ponad 270 mld zł, czyli mniej niż w roku bieżącym. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że budżet będzie „budżetem bezpieczeństwa i inwestycji”. Na obronność przeznaczono rekordowe 200 mld zł, co stanowi 4,8 proc. PKB. Wzrosną również nakłady na zdrowie – blisko 250 mld zł, o 25 mld więcej niż obecnie. W planach znalazły się też wydatki na CPK, elektrownię atomową i programy socjalne.

Czego najbardziej boją się polskie firmy?

Z badania UCE Research dla psycholodzy.pl wynika, że 39 proc. przedsiębiorców obawia się powrotu wysokiej inflacji. 36 proc. wskazuje na ryzyko nieuczciwych klientów, a około 20 proc. na destabilizację kraju czy inwigilację. Jak zauważa Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, stabilne otoczenie biznesowe jest dla firm ważniejsze niż chwilowe zyski. Co ciekawe, zaledwie 2,5 proc. ankietowanych widzi zagrożenie w sztucznej inteligencji, co pokazuje, że AI wciąż nie stała się realnym elementem transformacji gospodarczej w Polsce.

Szwecja wraca do atomu i uranu

Rząd w Sztokholmie planuje od 2026 roku zniesienie zakazu wydobycia uranu. Ma to wspierać budowę nowych elektrowni jądrowych i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Warto przypomnieć, że aż 80 proc. złóż uranu w Unii Europejskiej znajduje się właśnie w Szwecji, co może uczynić ten kraj kluczowym graczem w transformacji energetycznej regionu.

Rosyjscy przedsiębiorcy chcą rekompensat od Kremla

Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców zaapelował do Kremla o wprowadzenie mechanizmów rekompensaty dla firm ponoszących straty w wyniku ataków ukraińskich dronów. Chodzi m.in. o rafinerie, zakłady metalurgiczne i chemiczne. Organizacja proponuje, by państwo pokrywało połowę kosztów zabezpieczenia infrastruktury. Ministerstwo Finansów Rosji nie poparło jednak tego pomysłu, wskazując na ograniczenia budżetowe.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.