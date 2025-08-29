W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Budżet 2026: rekordowe wydatki na bezpieczeństwo

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Wydatki mają wynieść 920 mld zł, a dochody 647 mld. Deficyt zaplanowano na nieco ponad 270 mld zł, czyli mniej niż w roku bieżącym. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że budżet będzie „budżetem bezpieczeństwa i inwestycji”. Na obronność przeznaczono rekordowe 200 mld zł, co stanowi 4,8 proc. PKB. Wzrosną również nakłady na zdrowie – blisko 250 mld zł, o 25 mld więcej niż obecnie. W planach znalazły się też wydatki na CPK, elektrownię atomową i programy socjalne.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas konferencji prasowej po zakończonym posiedze
Budżet i podatki
Projekt budżetu na 2026 r. Więcej na obronność i zdrowie, ale też ogromny deficyt

Czego najbardziej boją się polskie firmy?

Z badania UCE Research dla psycholodzy.pl wynika, że 39 proc. przedsiębiorców obawia się powrotu wysokiej inflacji. 36 proc. wskazuje na ryzyko nieuczciwych klientów, a około 20 proc. na destabilizację kraju czy inwigilację. Jak zauważa Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, stabilne otoczenie biznesowe jest dla firm ważniejsze niż chwilowe zyski. Co ciekawe, zaledwie 2,5 proc. ankietowanych widzi zagrożenie w sztucznej inteligencji, co pokazuje, że AI wciąż nie stała się realnym elementem transformacji gospodarczej w Polsce.

Szwecja wraca do atomu i uranu

Rząd w Sztokholmie planuje od 2026 roku zniesienie zakazu wydobycia uranu. Ma to wspierać budowę nowych elektrowni jądrowych i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Warto przypomnieć, że aż 80 proc. złóż uranu w Unii Europejskiej znajduje się właśnie w Szwecji, co może uczynić ten kraj kluczowym graczem w transformacji energetycznej regionu.

Szwecja odnotowała w ubiegłym roku 7-procentowy wzrost emisji, najwyższy od piętnastu lat.
Klimat i ludzie
Walka ze zmianami klimatu: Europejski lider staje się hamulcowym. Efekt Trumpa?

Rosyjscy przedsiębiorcy chcą rekompensat od Kremla

Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców zaapelował do Kremla o wprowadzenie mechanizmów rekompensaty dla firm ponoszących straty w wyniku ataków ukraińskich dronów. Chodzi m.in. o rafinerie, zakłady metalurgiczne i chemiczne. Organizacja proponuje, by państwo pokrywało połowę kosztów zabezpieczenia infrastruktury. Ministerstwo Finansów Rosji nie poparło jednak tego pomysłu, wskazując na ograniczenia budżetowe.

Rosyjski biznes do Kremla: Chcieliście wojny, to płaćcie
Biznes
Rosyjski biznes do Kremla: Chcieliście wojny, to płaćcie

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.