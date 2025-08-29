12 min. 3 sek.
Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Wydatki mają wynieść 920 mld zł, a dochody 647 mld. Deficyt zaplanowano na nieco ponad 270 mld zł, czyli mniej niż w roku bieżącym. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że budżet będzie „budżetem bezpieczeństwa i inwestycji”. Na obronność przeznaczono rekordowe 200 mld zł, co stanowi 4,8 proc. PKB. Wzrosną również nakłady na zdrowie – blisko 250 mld zł, o 25 mld więcej niż obecnie. W planach znalazły się też wydatki na CPK, elektrownię atomową i programy socjalne.
Z badania UCE Research dla psycholodzy.pl wynika, że 39 proc. przedsiębiorców obawia się powrotu wysokiej inflacji. 36 proc. wskazuje na ryzyko nieuczciwych klientów, a około 20 proc. na destabilizację kraju czy inwigilację. Jak zauważa Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, stabilne otoczenie biznesowe jest dla firm ważniejsze niż chwilowe zyski. Co ciekawe, zaledwie 2,5 proc. ankietowanych widzi zagrożenie w sztucznej inteligencji, co pokazuje, że AI wciąż nie stała się realnym elementem transformacji gospodarczej w Polsce.
Rząd w Sztokholmie planuje od 2026 roku zniesienie zakazu wydobycia uranu. Ma to wspierać budowę nowych elektrowni jądrowych i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Warto przypomnieć, że aż 80 proc. złóż uranu w Unii Europejskiej znajduje się właśnie w Szwecji, co może uczynić ten kraj kluczowym graczem w transformacji energetycznej regionu.
Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców zaapelował do Kremla o wprowadzenie mechanizmów rekompensaty dla firm ponoszących straty w wyniku ataków ukraińskich dronów. Chodzi m.in. o rafinerie, zakłady metalurgiczne i chemiczne. Organizacja proponuje, by państwo pokrywało połowę kosztów zabezpieczenia infrastruktury. Ministerstwo Finansów Rosji nie poparło jednak tego pomysłu, wskazując na ograniczenia budżetowe.
