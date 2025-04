W branży budowlanej ogłoszone zostały 304 niewypłacalności, o jedną czwartą więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Niepokojąca jest zwłaszcza sytuacja w budownictwie drogowym: z analiz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) wynika, że niemal wszystkie kontrakty drogowe sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, przynoszą wykonawcom duże straty, a niektóre firmy ciągną budowy ostatkiem sił. – Sytuacja ta jest szczególnie niebezpieczna, jeśli uzmysłowimy sobie, że w ciągu roku, dwóch lat rynek czeka kumulacja inwestycji infrastrukturalnych o historycznych rozmiarach. A to doprowadzi do rekordowych zwyżek cen i kosztów robocizny – ostrzega Damian Kaźmierczak, wiceprezes PZPB.

Transport drogowy musi podnieść stawki

Duży, 21-procentowy wzrost niewypłacalności miał miejsce w branży transportowej. Od stycznia do marca ogłosiło ją 276 przedsiębiorstw. Finansowe problemy dotykają zwłaszcza przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym towarów, które boleśnie odczuwają spadek zamówień, zwłaszcza od kontrahentów z Niemiec. Uderzają w nich wzrost cen paliw, podwyżki myta oraz podwyżki płac. I choć rosnące koszty mają być rekompensowane dalszym zwiększaniem stawek za przewóz, to będą one ograniczane konkurencją tańszych przewoźników, zwłaszcza z Ukrainy. Jak stwierdził Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, ogromna ich liczba wjeżdża na rynek UE i tam konkuruje niższymi kosztami pracowniczymi, a to istotny element pozwalający oferować niższe stawki.

O 19 proc. do 100 przypadków zwiększyła się liczba niewypłacalności w rolnictwie, o 17 proc. przybyło ich w usługach. W handlu wzrosły one o 15 proc., ale w tym sektorze było ich w pierwszym kwartale 2025 r. najwięcej – 413.

Wolą restrukturyzować niż upadać

Jak podaje Coface, liczba niewypłacalności w I kwartale 2025 r. stanowi 35 proc. liczby wszystkich niewypłacalności w 2024 r. Nadal najczęściej stosowaną przez niewypłacalne firmy rozwiązaniem pozostaje restrukturyzacja.