„Złota karta” (inaczej złota wiza) zastąpi wizę EB-5 – zieloną kartę inwestycyjną (kwota inwestycji w USA, pozwalająca na jej uzyskanie, wynosiła ok. 1 mln dolarów). Jak wcześniej powiedział Trump, zamożni ludzie będą przyjeżdżać do USA po zakupieniu karty, a ona stanie się „ścieżką do obywatelstwa”.

Reklama

- „Złote karty” zostaną „sprzedane” cudzoziemcom, którzy dokonali dużych inwestycji w amerykańską gospodarkę – powiedział Trump na pokładzie prezydenckiego samolotu.

Donald Trump o rosyjskich oligarchach: To mili ludzie

Pytany przed kilkoma tygodniami o to czy sprzedałby „złote wizy” rosyjskim biznesmenom, amerykański prezydent powiedział: „Znam kilku rosyjskich oligarchów, którzy są bardzo miłymi ludźmi”. I nie wykluczył, że uda się ich przyjąć. Nie tylko oligarchowie chętnie zamienią Moskwę na Waszyngton.

Jak wynika z analizy migracji inwestycyjnej do Stanów Zjednoczonych, przeprowadzonej przez Second Wind, w 2023 r. Rosjanie otrzymali prawie 13 tys. zielonych kart (odpowiednik zezwolenia na pobyt w USA), bijąc tym samym rekord z 2016 r. (prawie 9,8 tys.).