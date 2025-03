Chiny rozszerzają system handlu emisjami

Chiny planują objąć systemem handlu emisjami nowe sektory, w tym hutnictwo, produkcję cementu i aluminium, co zwiększy jego zasięg do 60% krajowych emisji CO2. To krok w kierunku bardziej ekologicznej polityki Pekinu, który od lat jest krytykowany przez UE za wolne tempo redukcji emisji.

Kanada wesprze branżę motoryzacyjną

Premier Kanady Mark Carney zapowiedział stworzenie funduszu o wartości 2 mld dolarów na wsparcie przemysłu motoryzacyjnego w obliczu amerykańskich ceł. Dodatkowo rząd planuje obniżkę podatków dla klasy średniej oraz wdrożenie taniego programu opieki nad dziećmi.

USA i Chiny wznowiły rozmowy handlowe

Przedstawiciele USA i Chin przeprowadzili pierwszą od inauguracji Donalda Trumpa rozmowę na wysokim szczeblu dotyczącą wojny celnej. Strony zgodziły się na utrzymanie otwartych kanałów komunikacji, jednak pozostają dalekie od porozumienia.

