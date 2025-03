Fakty o zasięgu 5G w Polsce. Odkrywamy sekrety operatorów

Orange ujawnił nam, że jego sieć 5G w nowym osobnym paśmie C dostępna była na koniec grudnia na… 2,5 proc. terytorium Polski. Taka część kraju wystarczy, aby dotrzeć z usługą do prawie 40 proc. Polaków. Trzeba mieć to na uwadze, gdy operatorzy mówią o zasięgu usługi. Wtedy gdy o zasięgu 5G Bardziej (odpowiednik sieci w paśmie C Orange’a) mówi T-Mobile Polska, informując, że to już niemal połowa populacji Polski. I wtedy, gdy Play informuje o kolejnych stacjach bazowych 5G i podaje największy na tle konkurencji zasięg – ponad 77 proc. Polaków.

Do użytkowników wracają częstotliwości, LTE będzie znowu szybsze

Na tym komplikacje się nie kończą. – Od kilku tygodni prowadzimy proces wyłączania 5G DSS w miejscach, w których mamy bardzo dobre pokrycie 5G działającym w paśmie C – 5G Bardziej – informuje nas T-Mobile Polska.

To może oznaczać, że użytkownicy telefonów starszego typu – 4G – odczują znowu poprawę jakości połączeń, ponieważ operator oddaje im pasmo, które zagospodarował czasowo także dla użytkowników telefonów 5G. Przejściowo oznaczać to może również spadek zasięgu usług 5G DSS od T-Mobile. – Jednocześnie uruchamiany kolejne stacje 5G Bardziej – więc dostęp do szybkiej transmisji danych ma coraz więcej osób – zapewnia operator.