Rafał Brzoska: Nie jestem niczyim doradcą i nie jestem na etacie

Brzoska wymienił także projekty posłów Ryszarda Petru i Bartłomieja Wróblewskiego i stwierdził, że "bierzemy wszystkie te projekty do swego zespołu, rozdzielamy je na zespoły ekspertów, żeby naprawdę popatrzeć, czy one wnoszą coś dla rozwoju Polski".

Czemu do tej pory się nie udawało? - Może chodzi o tempo? Może chodzi o to, że wcześniejsze projekty, to był jednak element politycznej gry. Ja nie bez kozery powiedziałem, że chcemy w 120 dni przedstawić 300 projektów. To jest tempo, w którym pracują firmy. Jak firma przechodzi transformację, to w takim tempie organizuje się tak zwane sprinty, że rzeczywiście się dowozi, ale finalnie oczywiście "sprawdzam" powiemy politykom. To oni muszą zagłosować za zmianami, nie my jako obywatele - zauważył przedsiębiorca.

Co chce zderegulować Rafał Brzoska

Brzoska zapytany, o to jakich kwestii chce "dotknąć, w tym deregulacyjnym wzmożeniu" stwierdził, że najlepiej odpowiedzieć na przykładach.

- W pierwszej kolejności tak zwane "low hanging fruits", czyli nisko wiszące owoce, gdzie mamy istniejące systemy, które umożliwiają uwolnienie energii obywatela i przedsiębiorcy, zwłaszcza tego mikroprzedsiębiorcy - powiedział Brzoska. Pytany o to, na którym metaforycznym drzewie te owoce wiszą najniżej założyciel InPostu stwierdził, że "na każdym".

Przedsiębiorca obiecał, że za „tydzień publikujemy pierwszy projekt, który naprawdę uwolni dostęp do sądów. I to jest takie myślenie "out of the box" ("poza schematem"), takie, na które nikt nie wpadł. Natomiast są ludzie, którzy te pomysły już opracowali. Co więcej, przedkładali je w ministerstwach każdego rządu”.