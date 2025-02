Komisja Europejska walczy z chińskimi tanimi produktami

Komisja Europejska podjęła kroki w celu ograniczenia napływu tanich chińskich towarów na europejski rynek. Głównym celem są platformy e-commerce Temu i Shein, które wykorzystują tzw. zasadę de minimis – zwolnienie z cła produktów o wartości poniżej 150 euro. Jak wynika z danych KE, w 2023 roku do Europy trafiło ponad 4,6 miliarda takich przesyłek. KE zaproponowała zniesienie tej zasady oraz wprowadzenie opłaty manipulacyjnej na towary trafiające do UE bezpośrednio do konsumentów. Środki te miałyby pokryć koszty kontroli celnej. Komisja chce także zaostrzenia regulacji jakościowych dla sprzedawanych produktów, powołując się na obowiązujące przepisy dla wielkich platform internetowych. Polska zapowiada priorytetowe podejście do tej reformy. Według ekspertów, decyzja KE może przyspieszyć procesy regulacyjne i ograniczyć zalew tanich produktów z Chin, które często nie spełniają europejskich norm jakościowych.

Polacy coraz chętniej wybierają kolej

Urząd Transportu Kolejowego poinformował, że w 2024 roku z usług kolei skorzystało 407 milionów pasażerów, co oznacza wzrost o 9% rok do roku. Jak podkreśla prezes UTK Ignacy Góra, Polska kolej nadal ma duży potencjał rozwojowy, choć wciąż daleko nam do liderów europejskich. Wzrost zainteresowania koleją dostrzega również zarządca infrastruktury – PKP PLK, który planuje inwestycje warte 15 miliardów złotych. Spółka już teraz zrealizowała 2/3 minimalnego planu inwestycyjnego na ten rok. Rosnąca liczba pasażerów oraz intensywne inwestycje mogą w najbliższych latach znacząco zmienić obraz polskiej kolei.

IKE bije rekordy – Polacy coraz bardziej świadomi emerytur

Z danych domów maklerskich wynika, że w drugim półroczu 2024 roku otwarto 62 tysiące nowych kont IKE (Indywidualnych Kont Emerytalnych), co jest najlepszym wynikiem w historii. Eksperci wskazują, że rosnąca popularność IKE i IKZE wynika z większej świadomości konieczności zabezpieczenia emerytalnego, a także z konkurencji między instytucjami finansowymi.