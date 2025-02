USA zawieszają wojnę celną

Nałożone przez Donalda Trumpa cła na Meksyk i Kanadę zostały zawieszone na 30 dni. Prezydent Meksyku Claudia Scheinbaum zobowiązała się do wysłania 10 tys. żołnierzy na granicę z USA, aby ograniczyć nielegalną imigrację i przemyt narkotyków. Premier Kanady Justin Trudeau uzgodnił z Trumpem stworzenie wspólnej jednostki do walki z przestępczością zorganizowaną, na którą kanadyjski rząd przeznaczy 200 mln dolarów. Trump podkreślił, że to jedynie początek negocjacji w sprawie nowych warunków współpracy handlowej między USA a ich północnymi i południowymi sąsiadami.

4-dniowy tydzień pracy coraz bliżej

Według panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, 12 z 26 ekspertów uważa, że czterodniowy tydzień pracy w Polsce może zostać wdrożony do 2040 roku. Główne argumenty za takim rozwiązaniem towzrost wydajności pracyilepsza organizacja czasu pracy. Przeciwnicy wskazują, że bardziej realne jest zwiększenieliczby dni wolnychlubelastyczny czas pracyzamiast skrócenia tygodnia roboczego.

Raiffeisen Bank oskarżony o współpracę z rosyjską zbrojeniówką

Dokumenty ujawnione przez Bloomberg wskazują, że Raiffeisen Bank International obsługiwał transakcje firm, które dostarczały komponenty do rosyjskiej broni. Wśród beneficjentów tej współpracy znalazła się firmaUnichim, zajmująca się produkcją chemikaliów dla objętej sankcjami rosyjskiej spółkiRawienstwo, produkującej m.in.bomby szybujące. Bank prowadził również operacje finansowe dlaProletarskij Zawod, rosyjskiej firmy budującejokręty wojennedla rosyjskiej marynarki.

Europejski przemysł stabilizuje się

Indeks PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro wzrósł w styczniu do 46,6 pkt, wskazując na spowolnienie spadku produkcji i poprawę nastrojów wśród firm. Najlepsze wyniki odnotowano w Hiszpanii i Grecji, podczas gdy Francja i Niemcy wciąż ograniczają zatrudnienie i produkcję. Potencjalnecła Trumpa na import z UEmogą jednak zahamować ten proces i ponownie osłabić europejski przemysł.