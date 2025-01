KE chce poprawić konkurencyjność UE

Komisja Europejska przedstawiła tzw. Kompas Konkurencyjności, czyli zestaw reform mających na celu poprawę sytuacji gospodarczej Wspólnoty. Ursula von der Leyen wskazała trzy filary: wspieranie innowacyjnych start-upów, uproszczenie regulacji dla firm oraz wspólną drogę do dekarbonizacji. KE planuje zmniejszenie obciążeń administracyjnych o 25%, a dla małych i średnich firm nawet o 35%. Celem jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju biznesu w Europie.

Cła na rosyjskie i białoruskie nawozy coraz bliżej

Komisja Europejska przyjęła wniosek o nałożenie ceł na produkty rolne i nawozy azotowe z Rosji i Białorusi. Polska oraz kraje bałtyckie od dawna apelowały o takie rozwiązanie, twierdząc, że tanie nawozy ze wschodu zagrażają europejskim producentom, w tym polskim Azotom. Aby decyzja weszła w życie, musi ją zatwierdzić Parlament Europejski oraz co najmniej 15 z 27 państw UE.

Spółki handlowe notują dobre wyniki na GPW

Jak wynika z analizy "Parkietu", w marcu dojdzie do zmian w składzie indeksów giełdowych. Faworytami do wejścia do WIG20 są CCC i Żabka, które mogą dołączyć do Dino, Allegro, LPP i Pepco. Z kolei JSW, spółka skarbu państwa, może wypaść z indeksu. Eksperci wskazują, że rosnący udział prywatnych spółek w WIG20 to dobry znak dla rynku, zwiększający jego atrakcyjność inwestycyjną.