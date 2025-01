Najważniejsze informacje:

Branża beauty w Polsce rośnie w rekordowym tempie

Liczba salonów piękności w Polsce wzrosła w 2024 roku o 8%, osiągając poziom ponad 132 tysięcy podmiotów – wynika z danych Dan&Bradstreet. Coraz więcej Polaków wydaje na usługi kosmetyczne, co wynika ze wzrostu płac i zmieniającego się stylu życia. Eksperci wskazują jednak na ryzyko – wraz z dynamicznym wzrostem liczby firm, rośnie też liczba dłużników w branży.

Polski startup ElevenLabs wyceniony na 3 mld dolarów

Założony przez Polaków startup ElevenLabs, specjalizujący się w syntezatorach mowy AI, pozyskał 250 mln dolarów w rundzie finansowania serii C. Wartość firmy wzrosła do ponad 3 mld dolarów, co czyni ją jednym z najbardziej obiecujących polskich startupów. Mimo globalnej ekspansji, ElevenLabs nie zapomina o swoich korzeniach – firma inwestuje w rozwój technologii AI w Polsce i otwiera centrum badawczo-rozwojowe w Warszawie.