Podcast „Twój Biznes”: Polskie drogi zalane starymi autami – wzrost importu o 20%

Najważniejsze informacje:

Stare auta zalewają Polskę

W 2024 roku do Polski sprowadzono ponad 880 tys. aut osobowych, z czego połowa pochodziła z Niemiec. To wzrost o 20% rok do roku. Średni wiek importowanych aut wynosił aż 12 lat, a znacząca ich część to pojazdy powypadkowe – aż 36% z nich miało w przeszłości uszkodzenia. Eksperci alarmują, że tak duży import starszych samochodów, często niespełniających współczesnych norm bezpieczeństwa, negatywnie wpływa na jakość powietrza oraz bezpieczeństwo na drogach. Prognozy na 2025 rok również nie napawają optymizmem – przewidywany jest dalszy wzrost importu o 4%.