MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z ORANGE POLSKA

O coraz powszechniejszej na świecie i w Polsce sieci komórkowej w technologii 5G (Ericsson szacuje, że do końca 2024 r. będzie miała globalnie już 2,4 mld użytkowników) powstała masa publikacji. Rzadko jednak przewija się w nich prosta prawda – z punktu widzenia użytkownika 5G to nie rewolucja. Prawdą jest natomiast także i to, że poza znanymi już funkcjami sieć 5G niesie ze sobą też nowe możliwości i rozwiązania, które zwiększają prywatność działania i bezpieczeństwo przesyłania informacji oraz dają wymierne oszczędności.

5G: od science fiction do rzeczywistości

– Technologia mobilna piątej generacji zapewnia firmom i instytucjom publicznym możliwości wdrażania zaawansowanych aplikacji, transformację cyfrową oraz rozwijanie internetu rzeczy na niespotykaną dotąd skalę. To, co jeszcze niedawno wydawało się pieśnią przyszłości, dziś po prostu się dzieje – mówi Krzysztof Rajchman, dyrektor sektora klientów korporacyjnych w Orange Polska.

W czasach, gdy gospodarność i efektywność zarządzania mieniem publicznym są na wagę złota, z punktu widzenia samorządów, włodarzy gmin i miast znaczenie nowych technologii trudno jest przecenić. Dają one też pole do rozwoju. Orange Polska ma bardzo duże doświadczenie w telekomunikacji, ale od dawna nie jest już tylko tradycyjnym dostawcą tej kategorii usług. Jako zaufany partner biznesowy towarzyszy swoim klientom w całym procesie cyfryzacji i może zaproponować nie tylko firmom, ale także miastom i gminom, niezależnie od ich wielkości, rozwiązania bazujące na sieci 5G, np. usługi z zakresu smart city.

– Podchodzimy do tych wdrożeń kompleksowo. Nie tylko dostarczamy infrastrukturę, ale zajmujemy się też instalacją, konfiguracją i późniejszym utrzymaniem. To wszystko sprawia, że jesteśmy dla innych firm i instytucji zaufanym partnerem w ich cyfrowej transformacji – dodaje Krzysztof Rajchman.

Sieć przyszłości dla firm

Wdrożenie sieci 5G w przemyśle to znacznie wyższa prędkość i przepustowość niż w sieciach poprzednich generacji, a także większa niezawodność, małe opóźnienia i wysoka energooszczędność. Nowa sieć może przesyłać do 100 razy więcej danych niż sieci wcześniejszych generacji, przy wykorzystaniu podobnej ilości energii.

To dlatego dzięki 5G – sieci, którą charakteryzują minimalne opóźnienia w przesyle danych, powstają nowoczesne fabryki i bezzałogowe kopalnie. Precyzyjnie działające roboty lepiej sprawdzają jakość wyprodukowanych towarów, rozszerzona rzeczywistość pomaga pracownikom w przeprowadzaniu napraw, a okulary AR (rozszerzona rzeczywistość – od ang. augmented reality) pozwalają na bieżący podgląd, np. schematów urządzeń. Usprawnieniu podlega diagnostyka, mniej czasu zajmują też naprawy, bo możliwy jest np. wideostreaming w kontaktach między technikami dokonującymi napraw i zdalnymi ekspertami oraz klientami zlecającymi naprawy.

5G wykorzystuje się do transportu na terenie zakładów, magazynów czy centrów logistycznych. Pomaga również w dokładniejszym monitoringu tych przestrzeni, a także sprawdza się w zarządzeniu energią – przekonują w Orange Polska. Dzięki tej technologii

w transporcie i logistyce do gry na szeroką skalę wejdą też z czasem autonomiczne pojazdy. Korzyści płynących z 5G doświadczają także osoby pracujące w produkcji i budownictwie, gdzie szczególnie przydatne są roboty sterowane w czasie rzeczywistym.

Rewolucja obejmuje już także sieci handlowe i dystrybucję. Szybki przepływ informacji pozwala na bieżąco analizować zachowania klientów, a dzięki wynikom takich analiz możliwe jest podejmowanie trafniejszych decyzji o nowych inwestycjach. Jeśli konsumenci chętnie korzystają z samoobsługowych kas, to może dobrym pomysłem jest inwestycja w interaktywne kioski. Dla sieci handlowej w średnim terminie oznacza to m.in. oszczędności.

Technologia mobilna w służbie miast

Na pozytywne efekty wykorzystania 5G mogą też liczyć instytucje publiczne, w tym władze miast i gmin. Szybka sieć przesyłu danych pomoże i już teraz pomaga w zarządzaniu i nadzorze ruchem, parkingami, oświetleniem ulicznym. Mieszkańcy w bezproblemowy sposób mogą skorzystać z takich e-usług jak telemedycyna, e-administracja czy zdalna edukacja. A turyści przestają narzekać na jakość mobilnego internetu.

W dobie katastrof ekologicznych czy anomalii pogodowych newralgiczne stają się dane o czystości wody pitnej i powietrza. Samorządy muszą uzyskiwać informacje o awaryjności infrastruktury: dróg, wodociągów, sieci energetycznej. To wszystko ułatwia 5G.

Prywatna sieć czy prywatny zasięg

Orange wyróżnia dwie architektury sieci, które przydadzą się firmom, gminom czy miastom. Operator ma je w swojej ofercie.

Pierwsze to tzw. prywatne sieci mobilne. Przeznaczone są one do obsługi bardzo ważnych procesów biznesowych. Znajdują zastosowanie np. w fabrykach, centrach logistycznych czy portach, gdzie wymagana jest najwyższa jakość łączy, a także w szpitalach, gdzie służą wydzieleniu usług krytycznych. Prywatność oznacza w tym wypadku, że otrzymujemy zasoby sieci komórkowej do wyłącznej dyspozycji. Operator zapewnia, że nikt z zewnątrz nie będzie się mógł z taką siecią połączyć, a dane nie wydostaną się poza obręb naszej organizacji.

Drugi typ to tzw. prywatny zasięg sieci: coś pomiędzy sieciami prywatnymi a otwartymi dla wszystkich. Firma, miasto czy gmina jest głównym użytkownikiem takiej sieci, ale i abonent Orange Polska będący w pobliżu może z niej skorzystać. Taki rodzaj sieci świetnie wpisuje się np. w potrzeby centrów biznesowych, uczelni, banków czy galerii handlowych.

– W Orange Polska mamy już za sobą pierwsze wdrożenia prywatnych sieci 5G. Korzystamy też z doświadczeń Grupy Orange przy realizacji podobnych projektów w krajach Europy Zachodniej – mówi Krzysztof Rajchman.

Przykładami są wdrożenia w fabryce Miele, na Politechnice Śląskiej czy w fabryce Nokii

w Bydgoszczy. W tym ostatnim przypadku w każdym z budynków zakładu znajdują się dwie wewnętrzne stacje bazowe, a jedna – zewnętrzna – zapewnia zasięg poza nimi. Sieć ułatwia automatyzowanie procesów produkcyjnych, monitorowanie urządzeń i pojazdów autonomicznych, które przewożą komponenty i gotowe wyroby, a także zarządzanie nimi. Zarówno w samej przestrzeni fabrycznej jak i poza nią.

– Wdrażanie nowych technologii nie jest dziś wyróżnikiem – jest koniecznością. Stawiając na niewłaściwe konie w technologicznym wyścigu lub wręcz odmawiając udziału w nim, możemy skazać swoją firmę na porażkę. Firmy, które nie mają w tym doświadczenia, nie muszą jednak samodzielnie zmagać się z wyzwaniami we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych. Zdecydowanie warto poszukać doświadczonego partnera. Na przykład takiego jak Orange – mówi Krzysztof Rajchman.

