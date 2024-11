Młodzież w centrum uwagi

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z NEPI ROCKCASTLE

Dlaczego centra handlowe NEPI Rockcastle zajęły się pomocą młodzieży?

D.P.: Powodów jest kilka. Jako właściciel i zarządca 15 centrów handlowych w Polsce i 56 w Europie obserwujemy, że centra handlowe to współczesne podwórka, gdzie młodzi ludzie spotykają się, rozmawiają, korzystają z kin i food courtów – generalnie spędzają czas. Chcemy, by nie tylko dobrze czuli się w naszych centrach, ale też by poczuli, że są w centrum naszej uwagi, że dostrzegamy ich problemy, wyzwania, z którymi się mierzą, a z drugiej strony również ich pasje i zainteresowania.

Jest jednak jeszcze ważniejsza kwestia: alarmujące dane, które pokazują, jak wielkim problemem jest dziś kryzys psychiczny młodzieży. Szacuje się, że ponad 20 proc. nastolatków w Polsce w wieku 13–17 lat cierpi na depresję. Specjaliści podkreślają, że z roku na rok sytuacja ulega pogorszeniu, a dostępność psychologów i lekarzy jest coraz mniejsza. W efekcie w zeszłym roku po raz drugi z rzędu nastąpił niechlubny, rekordowy wzrost prób samobójczych dzieci i młodzieży. Poza tym rośnie skłonność do uzależnień – od narkotyków, alkoholu, ale również środków psychoaktywnych. A sięgają po nie coraz młodsze osoby. Chcielibyśmy, by młodzież odwiedzająca nasze centra i spędzająca w nich po kilka godzin dziennie miała alternatywę, by z naszą pomocą umiała dobrze wykorzystać czas i budować relacje z rówieśnikami.