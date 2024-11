Wystrzał rezerwacji na jesienne wyjazdy. Nagle staniała egzotyka

Jesienią i zimą Turcję i Grecję zastąpiły Emiraty Arabskie. A Egipt już utrwalił się jako kierunek całoroczny. W Marsa Alam na południu kraju temperatura powietrza, to 28 stopni, a wody 26,7. W Szarm el-Szejk woda jest jeszcze cieplejsza

Większy popyt, niż przed rokiem

Jak wynika z analiz rezerwacji Travelplanet.pl, na egzotyczne wyprawy z biurami podróży od 1 listopada do 1 kwietnia wybiera się grubo ponad 50 proc. polskich turystów więcej niż przed rokiem. Podobnie zresztą wygląda wzrost wszystkich rezerwacji na ten okres — wynika z analizy Travelplanet.pl, jednego z głównych graczy na polskim rynku turystycznym.

— Tak jak w sezonie letnim, zorganizowane wycieczki są nieco tańsze niż w sezonie jesień 2023 – wiosna 2024. Wówczas średni koszt wyprawy na osobę wynosił nieco ponad 4000 zł, obecnie to przynajmniej 100 zł mniej — mówi Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl.

Ale są i prawdziwe perełki

Bo za 3,6 tys. złotych można polecieć na 8 dni do Kenii, a za 4900 na objazdówkę do Kolumbii. Dla porównania wydatek za sam lot Lufthansą z Warszawy do Bogoty, to wydatek przekraczający 10 tys. złotych, a w samolotach niemieckiego przewoźnika jest tak samo ciasno, jak w czarterowych dreamlinerach LOTu.