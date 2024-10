Materiał powstał we współpracy z PwC

Z uwagi na dynamikę rynku, zarządy potrzebują jak najbardziej aktualnych i dokładnych informacji do podejmowania decyzji. Efektywne wsparcie realizacji strategii firmy przez zespoły kontrolingowe nie może odbywać się już w oparciu o przestarzałe narzędzia i silosowe procesy.

Podczas konferencji „Nowoczesny Controlling: poznaj potencjał narzędzi EPM” zorganizowanej przez PwC Polska w ramach cyklu spotkań CFO Compass eksperci podkreślali, że narzędzia EPM (Enterprise Performance Management) umożliwiają zintegrowane podejście do procesów kontrolingowych, jednoczesnej analizy wyników operacyjnych i finansowych, dając pełny obraz działalności przedsiębiorstwa i umożliwiając lepsze zrozumienie efektów prowadzonego biznesu, a także korekty działań.

– Oczekiwania wobec kontrolingu są dziś szczególnie wysokie. Mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest czas dotarcia informacji na stoły decydentów. Liczy się też patrzenie w przyszłość i budowanie scenariuszy predykcyjnych, które uodporniają firmy na niepewną przyszłość – podkreśliła Katarzyna Podgórna, people partnerka PwC Polska.

– Kontroling nie sprosta wyzwaniom bez technologii, które muszą być elastyczne, dostosowując się do biznesu i zmieniających się czynników zewnętrznych. Dziś w procesy kontrolingu włączamy sprzedaż, produkcję, ale także zespoły wsparcia: HR, inwestycje czy zespoły zakupowe. Za tym zwiększeniem musi podążać zmiana technologiczna, przyjazne narzędzia, które oferują użytkownikom dużo bardziej efektywne metody pracy niż ich ulubiony Excel – dodała Podgórna.

Wyraźne korzyści

David Jones, dyrektor w PwC UK i EPM Subject Matter Expert, zwracał uwagę, że EPM buduje fundamenty pod udane zarządzanie wynikami i pokazuje jakie mogą być biznesowe korzyści z wdrażania nowych technologii. – Dobrze zaimplementowany EPM tworzy „supermoc” dla zespołów finansowych. To także możliwość zrobienia więcej mniejszym nakładem pracy. Nie chodzi tylko o redukcję kosztów, ale o możliwość dostarczenia bardziej szczegółowych informacji o finansach w organizacji poprzez redukcję poświęcanego przez zespoły kontrolingowe czasu na operacje manualne – stwierdził Jones.

– 47 proc. CFO mówi, że prawdziwy priorytet to budowanie modeli predykcyjnych i analizy scenariuszowe, na co pozwalają platformy EPM. Do tego dochodzą nowe wymogi związane z raportowaniem kwestii ESG – dodał.

Ekspert podkreślał, że dzięki mechanizmom EPM możliwe jest wspieranie procesów decyzyjnych, skrupulatne i dokładne raportowanie na czas dla inwestorów czy wewnętrznych interesariuszy.

Jakie są kluczowe elementy we wdrażaniu EPM? – Trzeba się upewnić, że zaprojektowane modele tworzą spójną platformę, ale należy także uświadomić wszystkie zaangażowane strony, kiedy otrzymamy zwrot z inwestycji oraz gdzie i kiedy mogę uwolnić ludzi od obowiązków. Ważna jest interakcja z końcowymi użytkownikami ze wszystkich obszarów firmy – ocenił Jones.

– Rozwiązania EPM mogą napędzać zmiany w organizacji. Wdrożenie nowego systemu to okazja, by przekształcić procesy oparte na Excelu w systemowe rozwiązania do użytku korporacyjnego zamiast osobistego – dodał.

Co da dobrze wdrożone EPM? – To platforma, która nie tylko opłaca się finansowo, ale także może zastąpić istniejące, niepowiązane bezpośrednio rozwiązania, co pomoże spojrzeć na ujednolicone dane, zachowania klientów, poprawić marżę, rentowność albo skrócić czas zamknięcia roku z przykładowych 60 do 30 dni – wyliczał ekspert z Wielkiej Brytanii.

Droga do partnerstwa biznesowego

Nowoczesne narzędzia EPM mogą skutecznie zautomatyzować procesy finansowe, umożliwiając sprawniejszą analizę danych i dokładniejsze prognozowanie.

– W obecnych, bardzo dynamicznych, czasach dostęp do danych finansowych, ale również niefinansowych – myślę o wyzwaniach związanych z ESG, jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Systemy EPM zdecydowanie pozwalają zautomatyzować takie obszary jak raportowanie, analiza danych, planowanie, budżetowanie, prognozowanie krótko- i długoterminowe, ale również zarządzanie ryzykiem czy budowanie scenariuszy – powiedziała Anna Latoszek, CFO w firmie Savencia.

– Automatyzacja jest bardzo ważna, bo nasz zespół do wsparcia biznesu potrzebuje szybkiego dostępu do wiarygodnych informacji, których dostarczają nam właśnie nowoczesne systemy EPM. Dlatego inwestycja w technologie to również inwestycja w zespół i rozwój kompetencji przyszłości – dodała.

Marcin Puziak, członek zarządu i CFO firmy Qemetica podkreślał, że w procesie wprowadzania zmian kluczowe jest wsparcie zarządu i top managementu.

– Żeby przeprowadzić zmianę trzeba zbudować poczucie platformy porozumienia i musi to być kierowane z góry. Kluczowi są ludzie, ale też procesy i technologia. Ostatnie lata przyniosły wyraźną zmianę w finansach. Stanęliśmy w obliczu konieczności podejmowania szybkich decyzji i dlatego potrzebni są nam ludzie, którzy rozumieją liczby opisujące biznes i zmieniające się otoczenie – stwierdził Puziak.

Zgodziła się z nim Małgorzata Sawko, dyrektor finansowa w firmie Ferring. – Bardzo ważne są założenia i przekazywana innym wiedza o tym, co chcemy osiągnąć. Kiedy pokazujemy planowane efekty, to argumenty docierają szybko do zespołu – powiedziała. – Stąd tak ważne jest, by zaangażować w zmianę cały zespół i żeby dla wszystkich było jasne, jaki ma być koniec procesu. To się opłaci – dodała Sawko.

CO TO JEST EPM?

Enterprise Performance Management (EPM) – zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa, integruje strategiczne, operacyjne i finansowe zarządzanie organizacją. W realizacji tego podejścia pomagają systemy EPM, które zawierają różne funkcje zarządzania, oparte na metodzie „jednego źródła prawdy”, żeby umożliwić podejmowanie trafnych decyzji i osiąganie strategicznych celów biznesowych.

