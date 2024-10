Orange utrzymał wyniki

W trzecim kwartale br. Orange Polska uzyskał wyniki zbliżone do tych z analogicznego okresu w 2023 r. – wynika z prognoz biur maklerskich zebranych przez „Parkiet”. Średnia szacunków analityków mówi, że w minionym kwartale zakończonym 30 września grupa telekomunikacyjna kierowana przez Liudmilę Climoc miała 3,11 mld zł przychodów (o 0,03 proc. mniej niż rok wcześniej), 844 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i pomniejszonego o koszty leasingu i zyski ze sprzedaży nieruchomości (wzrost o 0,3 proc. rok do roku), 367 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 2,6 proc.) oraz 242 mln zł zysku netto (wzrost o nieco ponad 2 proc.).

Rezultaty, którymi spółka podzielić ma się 23 października, nie stanowią więc ani istotnego pogorszenia, ani istotnej poprawy wobec danych przed rokiem. Za to w porównaniu z pierwszym półroczem br., gdy przychody grupy osunęły się wyraźniej, bo o 2,5 proc., a w drugim kwartale o 3,1 proc. przez słabszy popyt na usługi IT i smartfony, teraz możemy zobaczyć poprawę dynamiki. Przypomnijmy, że po półroczu zarząd Orange Polska skorygował plan na cały 2024 r., wycofując się z założenia, że będzie to kolejny rok wzrostu przychodów. Aktualny plan mówi, że będą one takie jak rok wcześniej lub spadną o niskie kilka procent. Natomiast EBITDAal grupy ma urosnąć (także o niskie kilka procent).

Czwartkowy „Parkiet” pisał, że dla grupy Cyfrowy Polsat miniony kwartał był natomiast dużo lepszy niż analogiczny przed rokiem. W efekcie pierwsze biuro maklerskie – BDM – podniosło swoje prognozy zysków grupy zbudowanej przez Zygmunta Solorza na cały 2024 r.

– Tak jak wskazaliśmy w naszych poprzednich komentarzach, podtrzymujemy tezę, że Orange wyczerpał potencjał, by w dalszej części 2024 r. pod względem wyników wyróżniać się in plus w segmencie telekomów obecnych na GPW. Nasze założenia na drugie półrocze wskazują, że pod względem dynamiki wyników w ujęciu rok do roku pozytywnie powinien wyróżniać się Cyfrowy Polsat. Nasza bieżąca symulacja na trzeci kwartał 2024 r. oznacza obniżenie naszych wcześniejszych oczekiwań dla Orange Polska i jednocześnie podwyższenie dla Cyfrowego Polsatu – informuje Maciej Bobrowski, analityk BDM.