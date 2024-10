Polski problem z marżami

Zdaniem Sławomira Bąka, kluczowym czynnikiem w skali całej polskiej gospodarki są niskie marże, co jest efektem połączenia kilku wyzwań, w tym wzrostu kosztów (pracy, energii), spowolnienia popytu, wysokich kosztów finansowych. Do tego dochodzi brak perspektyw na szybkie zmiany tych czynników na plus. Wyzwania te są następstwem pandemii, wojny na Ukrainie, spadku popytu na dobra trwałe, narastającej konkurencji z Chin i spowolnienia na największym rynku eksportowym polskich firm – w Niemczech, ale – jak zaznacza ekspert Allianz Trade – są one znane już od jakiegoś czasu.

- Chociaż dwa czy trzy lata to nie jest oczywiście długi okres, gdy myśli się o przeorientowaniu modelu działalności firmy, to zarządzający wielu firm nawet o tym nie pomyśleli. Lub pomyśleli, gdy było już za późno – ocenia Bąk, dodając, że niesprzyjające czynniki zewnętrzne są też realnym stress testem jakości zarządzania i wizji menedżerów polskich firm.

Jak jednak wynika z raportu, problem mają z tym firmy w większości państw. W tym duże – przypadki ich niewypłacalności również osiągnęły rekordowo wysoki poziom, a Europa Zachodnia jest liderem tego trendu. - Stwarza to również poważne zagrożenie dla poziomu zatrudnienia, szczególnie w Europie i Ameryce Północnej. Do 2025 r. w regionach tych może zostać zlikwidowanych ponad 1,6 mln miejsc pracy – ostrzegają eksperci Allianz Trade.