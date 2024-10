Podcast „Twój Biznes”: Niemiecka gospodarka słabnie, a Żabka rozgrzewa rynek IPO

Zgłaszając się do naszego projektu GO4funds, przedsiębiorcy wskazują, jakie kierunki rozwoju ich interesują. My, monitorując rynek wszystkich konkursów i dotacji, dobieramy informacje o funduszach do potrzeb danego przedsiębiorcy – wskazuje Tomasz Krupowicz, menedżer programów ds. zrównoważonego rozwoju w Banku BNP Paribas.