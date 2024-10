Najwięcej stracą huty oligarchów objętych sankcjami

Siewierstal, należący do objętego sankcjami miliardera Aleksieja Mordaszowa, odnotował załamanie eksportu o 24 proc. w ujęciu rocznym. Grupa węglowo-hutnicza Meczel oligarchy Zozina sprzedała za granicą 23 proc. mniej, a koncern Evraz Romana Abramowicza (objęty sankcjami) i jego parterów – nawet 20 proc.

- Coraz niższy eksport zmusza największe holdingi hutnicze do zmniejszania produkcji – zauważa Kałaczew. Według analityków Korporacji Chermet, we wrześniu produkcja stali w Rosji spadła o 13,5 proc. w ujęciu rocznym, a spadek produkcji odnotowano dziewiąty miesiąc z rzędu. Produkcja wyrobów walcowanych była w ujęciu rocznym niższa o 18 proc., żeliwa o 8,5 proc., rur o 2 proc.. I to wszystko w czasie kiedy trwa rozpętana przez Putina wojna, a rosyjska zbrojeniówka składa w hutach i stalowniach gigantyczne zamówienia.

Oprócz problemów z eksportem na metalurgów wywiera presję słaby popyt w branży budowlanej w Rosji, która z kolei znajduje się pod presją ze względu na wysokie stopy procentowe, wyjaśnia Wasilij Daniłow, wiodący analityk Veles Capital. Prognozuje on, że do końca 2024 roku wielkość produkcji stali w Rosji spadnie o 3–5 proc. w stosunku do poziomu z 2023 roku i wyniesie 72–74 mln ton.