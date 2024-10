Firmy przygniatane podatkami. Miniony rok okazał się szczególnie dotkliwy

Z raportu Grant Thortona wynika, że w ostatnich latach (biorąc pod uwagę efektywną stawkę podatkową) to prywatne podmioty borykały się z większymi obciążeniami, ale sytuacja się odwróciła. W 2023 r. stawka podmiotów państwowych wzrosła aż do 52 proc. z 24 proc. rok wcześniej (+28 pkt proc.). Jedna trzecia podmiotów państwowych z przebadanej grupy poniosła w 2023 r. stratę, a mimo to uiściła podatek.

Najwięcej płacą spółki energetyczne, surowcowe oraz odzieżowe i obuwnicze. W każdej z tych grup efektywna stopa w 2023 r. wyniosła 33 proc., czyli była o 3 pkt proc. wyższa od średniej. Wysoka stawka przypada też na sektor bankowo-ubezpieczeniowy (31 proc.) oraz budownictwo (30 proc.). Na drugim biegunie mamy producentów gier, którzy mogą korzystać z preferencyjnych rozwiązań. Tu efektywna stopa podatkowa wynosi zaledwie 11 proc. W pokrewnym sektorze IT sięga już 21 proc., a w TMT (technologie, media, telekomunikacja) 28 proc. To dużo, zważywszy, że są to branże, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju innowacyjnej, cyfrowej gospodarki, opartej na dużej wartości dodanej i własności intelektualnej.

Szukanie efektywności

Rzeczywistość podatkowa bywa nie tylko skomplikowana, ale też nie zawsze zgodna z intuicją. Tak więc np. często realna strata finansowa nie znajduje odzwierciedlenia w rozliczeniach podatkowych. Mamy też stale wydłużającą się litanię wydatków, które nie mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodu, chociaż ich poniesienie ma uzasadnienie biznesowe.

– Wreszcie mamy podziały na różne źródła dochodów, nierównomierną alokację wyników między poszczególne podmioty danej grupy kapitałowej, dużą zmienność wyników i ograniczenia w rozliczaniu strat czy też kolejne wersje podatków minimalnych ukrywanych pod różnymi nazwami – wymienia Szysz. Dodaje, że wiele grup kapitałowych powinno to skłonić do weryfikacji swoich struktur. – Wielokrotnie okazuje się, że zgodne z wszelkimi zasadami relokacje aktywów i funkcji, konsolidacja biznesów czy też sięgnięcie do promowanych przez ustawodawcę instrumentów, jak podatkowa grupa kapitałowa, czy też ulgi i zwolnienia podatkowe, pozwala na zbliżenie się do nominalnej 19-proc. stawki opodatkowania – podsumowuje ekspert.