Janusz Palikot usłyszał zarzuty. Prokurator krajowy potwierdza

- Tak, usłyszał zarzuty - powiedział w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. - Są to zarzuty oszustwa, tyle mogę dziś powiedzieć, nie zakończono wszystkich czynności procesowych - dodał.

Były poseł Janusz Palikot doprowadzany przez funkcjonariuszy CBA do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu

Foto: PAP/Maciej Kulczyński