Podcast „Twój Biznes": Wzrost sektora IT, dane z polskiego przemysłu i debiut Żabki na GPW.

Dowiesz się o dynamicznym wzroście firm w sektorze IT oraz o nowych danych z polskiego przemysłu, które są najlepsze od ponad roku. Poruszamy także temat możliwych strat Gazpromu na rzecz Kazachstanu, który planuje rozbudowę gazociągu do Chin. Na koniec omówimy przygotowania do debiutu Żabki na GPW, który zapowiada się obiecująco.

W odcinku:

Dynamiczny wzrost nowych firm w sektorze IT – Czy Polska zostanie liderem w Europie?

Nowe dane z polskiego przemysłu – Najwyższy odczyt PMI od ponad roku.

Gazprom może stracić Chiny

Czeskie pociągi w Polsce – Dlaczego trzeba będzie na nie poczekać?

Debiut Żabki na GPW

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.