Poczta Polska pomaga powodzianom. Przyspieszyła dostarczanie emerytur

Poczta Polska jako spółka Skarbu Państwa pobiera opłaty od wpłat dokonywanych w jej placówkach. Kierownictwo Spółki zdecydowało jednak, że wszystkie opłaty pobrane od 16 do 30 września z tytułu opłat za wpłaty na rachunki bankowe organizacji pomagających powodzianom będą również trafiły do osób poszkodowanych.

Poczta Polska pomaga powodzianom. Przyspieszone emerytury na terenach dotkniętych powodzią

Poczta Polska przyspieszyła też doręczanie emerytur na terenach dotkniętych powodzią, aby zapewnić poszkodowanym przez żywioł seniorom szybki dostęp do przysługujących im świadczeń.

– W tak ekstremalnej sytuacji ratowanie życia i dobytku są na pierwszym miejscu. Niezbędny jest też dostęp do gotówki. Zależy nam, by starsi obywatele zagrożeni powodzią lub już dotknięci skutkami klęski żywiołowej, mieli zapewniony dostęp do środków pieniężnych – tłumaczy Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej. Poczta uruchamia również zastępcze i mobilne punkty pocztowe dla mieszkańców terenów dotkniętych lub zagrożonych powodzią. W mobilnych punktach pocztowych można dokonywać przede wszystkim płatności i wypłat gotówki oraz zrealizować podstawowe usługi – jak nadanie listu czy paczki pocztowej. Dodatkowo są tam wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe. Informacji o miejscach działania zastępczych punktów pocztowych spółka można szukać na stronie www.poczta-polska.pl oraz w mediach społecznościowych.

Powodzie w Polsce. Poczta Polska wspiera pracowników i dostawy

Poczta jako największa spółka logistyczna i infrastrukturalna w kraju, w porozumieniu z władzami samorządowymi Krakowa i Warszawy, zadeklarowała pomoc logistyczną w transporcie materiałów i najpotrzebniejszych produktów na tereny objęte stanem klęski żywiołowej.