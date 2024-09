KGHM stawia na dalszy rozwój działalności w Chile

Zarząd KGHM zgodził się na pozyskanie finansowania przez chilijską firmę Sierra Gorda, w której koncern posiada 55 proc. udziałów. Chodzi o umowę rewolwingowego kredytu konsorcjalnego w kwocie 0,5 mld USD (równowartość 1,9 mld zł) zawartego z grupą międzynarodowych instytucji finansowych. Udzieliło go konsorcjum, którego liderami są Banco Santander oraz The Bank of Nova Scotia (wraz ze Scotiabank Chile). Swoje zaangażowanie w finansowanie Sierra Gorda potwierdziły także: ING, HSBC, Sumitomo Mitsui, Intesa Sanpaolo, Mega Bank oraz banki z grupy ICBC. Ponadto KGHM udzieli gwarancji korporacyjnej do kwoty 275 mln USD (proporcjonalnie do posiadanych udziałów).

Reklama

Poprawi się płynność finansowa Sierra Gorda

Pozyskane pieniądze pozwolą na refinansowanie obecnych zobowiązań, zapewniając dodatkowe środki na kolejne inwestycje i stabilizację operacyjną kopalni w Chile. „ Operacja ta wzmacnia płynność finansową Sierra Gorda i umożliwia nam skuteczniejsze zarządzanie portfelem inwestycyjnym. To ważny krok, który umocni naszą pozycję na globalnych rynkach surowcowych” - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Piotr Krzyżewski, wiceprezes ds. finansowych KGHM-u.

Czytaj więcej Biznes Infrastruktura KGHM jest zabezpieczona. Wiceprezes: wszystkie zakłady pracują bez zakłóceń Infrastruktura KGHM jest zabezpieczona w związku z sytuacją powodziową, zakłady pracują bez zakłóceń - poinformował wiceprezes KGHM Piotr Krzyżewski. Jak podano, obecnie nie ma zagrożenia dla ciągu produkcyjnego w żadnym z oddziałów KGHM.

Iga Dorota Lis, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych koncernu stwierdziła z kolei, że wsparcie finansowe pozwoli na kontynuowanie rozwoju kopalni Sierra Gorda, co ma kluczowe znaczenie dla realizacji długoterminowych celów grupy związanych z zagranicznymi aktywami.

Chilijska kopalnia to wspólne przedsięwzięcie zależnego KGHM International oraz South32 (australijska grupa górnicza z siedzibą w Perth). Kopalnia położona w regionie Antofagasta (północna część kraju), prowadzi wydobycie miedzi i molibdenu. Działania firmy Sierra Gorda koncentrują się obecnie na realizacji programów optymalizacyjnych, które mają usprawnić pracę kopalni, zakładu przeróbczego, infrastruktury i zbiornika odpadów poflotacyjnych. Prowadzona jest również optymalizacja kosztowa. KGHM przypomina, że chilijska kopalnia wykorzystuje w procesach technologicznych wodę morską, a od 2023 r. bazuje na energii z elektrowni fotowoltaicznej, co czyni ją jednym z najbardziej ekologicznych projektów koncernu.