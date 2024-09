Władze Brazylii idą na wojnę z Elonem Muskiem. Po X czas na Starlink?

Póki co Starlink ma jedynie zablokowane konta bankowe, na co jego właściciel Elon Musk zareagował obietnicą, że w tej sytuacji klienci będą mogli korzystać z usług bezpłatnie. Brazylijski regulator telekomunikacyjny zagroził nałożeniem sankcji także na tę firmę kilka godzin po tym, jak jej Sąd Najwyższy stanął za kontrowersyjną decyzją o zakazie korzystania z sieci społecznościowej X w kraju.

Starlink jedyną firmą, która nie zablokowała w Brazylii dostępu do platformy X

Starlink ponownie znalazł się na celowniku brazylijskich władz, odmawiając wykonania nakazu dla wszystkich dostawców internetu w kraju, by zablokować krajowy dostęp do X. Wysoki rangą urzędnik regulatora telekomunikacyjnego Anatel powiedział, że sankcje wobec Starlinka za nieprzestrzeganie wyroku mogą obejmować cofnięcie licencji na prowadzenie działalności w Brazylii. Komisarz Anatel Artur Coimbra powiedział agencji Reuters, że regulator sprawdza wszystkich brazylijskich operatorów telekomunikacyjnych, aby upewnić się, że zamknęli dostęp do platformy Muska.

Starlink jest jedyną firmą, która poinformowała Anatel, że nie zastosuje się do orzeczenia sędziego. Firma nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz do tych informacji. Wcześniej poinformowała Anatel, że odmawia usunięcia X ze swojej usługi do czasu zniesienia zamrożenia brazylijskich kont bankowych, co regulator telekomunikacyjny potwierdził agencji Reuters.

Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva również poparł decyzję sędziego Sądu Najwyższego Alexandre'a de Moraesa o zawieszeniu X. Sędzia uznał, że X zezwalał na publikowanie wiadomości pełnych nienawiści i kłamstw na temat elektronicznego systemu głosowania w kraju, co podważało brazylijską demokrację.