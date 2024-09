Polskie firmy nie wstydzą się długów. „Upominanie się o zapłatę to normalna praktyka”

Co piąta firma budowlana (23 proc.) uważa, że dłużnicy są zawstydzeni przekazaniem ich długów do windykacji, a 30 proc. – że nie. W przypadku firm produkcyjnych ona zmieszanie kontrahentów wskazało 15 proc. ankietowanych, a na obojętność – 31 proc.

– Zachowania związane ze wstydem, zarówno po stronie dłużników, jak i firm upominających się o swoje należności są wyraźnie zróżnicowane. Branża budowlana jest bardziej zaangażowana w proces windykacji, co może wynikać z charakteru relacji między firmami, gdzie zaufanie i reputacja odgrywają kluczową rolę. Z drugiej strony, młodsze podmioty mogą być mniej doświadczone w procesach windykacyjnych, stąd ich większe opory przed upominaniem się o należności. Co ciekawe zaledwie co dziesiąty badany uważa, że oddanie długu do firmy windykacyjnej może nauczyć klienta terminowych płatności. Niemal tyle samo, bo 11 procent, jest zdania, że nie będzie miało to żadnego wpływu – komentuje Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Zatory płatnicze. Łańcuszek złych praktyk

Badanie pokazało także, że niekiedy nierzetelni płatnicy przyjmują rolę ofiary – 18 proc. małych przedsiębiorstw spotykało się z takim podejściem. Dłużnicy wśród firm produkcyjnych i budowlanych (ok. 30 proc.) uzasadniają swoje opóźnienia trudnościami operacyjnymi, problemami z przepływami finansowymi od innych kontrahentów lub innymi czynnikami zewnętrznymi, które powodują blokadę. Jedna piąta firm transportowych dostrzega, że ich dłużnicy nie odczuwają zażenowania z powodu zaległości i często przedstawiają się również jako ofiary.

– Nasza wieloletnia praktyka w obsłudze MŚP pokazuje, że istnieje grono firm, które mają opory przed egzekwowaniem swoich należności. Obawiają się utraty kontrahenta lub pogorszenia kontaktów handlowych. Brak reakcji na zaległe faktury może prowadzić do eskalacji problemu, a w skrajnych przypadkach do konieczności korzystania z bardziej radykalnych środków prawnych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W przypadku skierowania sprawy do sądu dochodzi jeszcze czas potrzebny na jej rozstrzygnięcie, a następnie wyegzekwowanie należności przez komornika – zauważa Jakub Kostecki, prezes ZKaczmarski Inkasso.