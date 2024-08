Wzrośnie konkurencja o talenty

Oznacza to konieczność inwestycji w kadry. Prawie połowa badanych firm – a wśród dużych co druga – w związku z ekspansją międzynarodową inwestuje w szkolenia i rozwój swoich pracowników (nakłady na zakup sprzętu czy inwestycje w infrastrukturę IT znalazły się na dalszych pozycjach). Ten „ludzki” aspekt międzynarodowej ekspansji, doceniany od lat przez zachodnie firmy, wpływa na wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce.

– To właśnie pracownicy, obok lokalizacji i zachęt podatkowych, są elementem szczególnie branym pod uwagę przy procesie decyzyjnym dotyczącym ekspansji zagranicznej – podkreśla Artur Miernik.

Widać to szczególnie w sektorze usług dla biznesu, gdzie ponad czterech na pięciu spośród 457 tysięcy pracowników pracuje w centrach będących własnością zagranicznych firm. Co więcej, w ciągu ostatnich czterech lat udział specjalistów i menedżerów w zatrudnieniu wzrósł tam z 69 do prawie 75 proc., co ma też związek z rosnącym udziałem usług wiedzochłonnych.

Na kluczowe znaczenie dostępności i jakości kadr zwraca uwagę Konrad Pokutycki, prezes BSH w Polsce i członek Rady Pracodawców RP. Przypomina, że wiele zagranicznych firm, które zaczęły inwestycje w Polsce od produkcji, z czasem zaczęło tu otwierać swoje centra R&D. Wśród nich jest BSH – potentat branży AGD, który ma w Polsce już osiem fabryk, trzy centra R&D i centrum usług wspólnych (SSC).

Jak jednak zaznacza Artur Miernik, kurczący się w Polsce dostęp do talentów w połączeniu z rosnącymi kosztami pracy sprawia, że konkurencja o najlepszych pracowników wzrośnie. – W efekcie kolejne zagraniczne firmy planujące rozwój swojego biznesu w Polsce będą musiały działać na bardzo konkurencyjnym rynku pracy – przewiduje ekspert EY.