– Rezerwacje są krótkie, ale dobra wiadomość dla gospodarzy jest taka, że 45 proc. rodzin i 41 proc. par planuje więcej niż jeden urlop. Poza tym wszystko wskazuje na to, że wydamy nieco więcej, bo mniej osób liczy na to, że zmieści się w kwocie do 100 złotych – to 44 proc. par i 39 proc. rodzin. W zeszłym roku było to odpowiednio: 49 proc. i 44 proc. – podaje Rzeszutek.

Ile pieniędzy trzeba przygotować na nocleg?

Na wydatek powyżej 300 złotych za osobę za noc pozwolić sobie może 12 proc. ankietowanych rodzin i 7,8 proc. par. Budżet do 2 tysięcy złotych na noclegi przeznaczyć chce ponad połowa par (52 proc.), kolejne 31 proc. zamierza wydać 2-4 tysiące. Ze względu na większą liczbę osób w tym drugim przedziale chce zmieścić się 42 proc. wyjeżdzających z rodziną.

Ankietowani odpowiedzieli też na tradycyjne wakacyjne pytanie: nad morze czy w góry? Wygrywa Bałtyk, nad który wybiera się aż 64 proc. podróżujących z dziećmi i 58 proc. urlopujących w parach. Górskie wędrówki przewiduje 30 proc. rodzin i 28 proc. par. Rodziny rzadziej niż pary wybiorą Mazury. Krainę Wielkich Jezior zamierza odwiedzić 14 proc. podróżujących we dwoje.

Po wyborze kierunku i zaplanowaniu budżetu przychodzi moment wyboru konkretnego obiektu, który najlepiej wpisze się w wyobrażenie o udanym wypoczynku.

– Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, na decyzję o wyborze wpływ mają przede wszystkim ostateczna cena bez ukrytych opłat dodatkowych, dobra relacja ceny do jakości, rzetelny opis obiektu, atrakcyjne promocje, parking, dostępne udogodnienia, a także atrakcje na miejscu i w najbliższej okolicy, dostosowane do potrzeb rodzin lub osób spędzających wolny czas we dwoje – mówi Agnieszka Rzeszutek. – Duże znaczenie ma też opinia innych. Uważnie śledzimy wpisy i komentarze dostępne w internecie, zwracając uwagę na to czy wyglądają na wiarygodne – podkreśla.

Uważne przeglądanie ofert

Przy wyborze szczególnie ostrożni są podróżujący całymi rodzinami. Aż 52 proc. z nich, zanim dokona wyboru tego właściwego, porównuje propozycje więcej niż dziesięciu obiektów. Kolejne 27 proc. szczegółowo przygląda się informacjom o 4–10 obiektach, a 7 proc. przyznaje, że nie porównuje ofert wcale. Nieco mniej czasu na wybór poświęcają osoby podróżujące w parach – 40 proc. sprawdza ofertę od 4–10 obiektów, a 12 proc. nie podejmuje analizy ofert.