Przyszłość prawa w świecie transformacji biznesu – relacja z Forum Legal Transformation 2024

Po południu odbyły się praktyczne warsztaty, które umożliwiły uczestnikom zdobycie nowych umiejętności i wprowadzenie poznanych narzędzi do codziennej pracy. Była to nieoceniona okazja do nauki i nawiązywania kontaktów z innymi profesjonalistami.

Dzień drugi: Dyskusje i innowacje

Drugi dzień konferencji obfitował w wartościowe dyskusje na temat kluczowych wyzwań stojących przed branżą prawniczą. Uczestnicy debatowali o różnorodności i inkluzywności, adaptacji technologicznej, zrównoważonej transformacji oraz kwestii zapobieganiu wypalenia zawodowego wśród prawników.

Warsztaty i interaktywne sesje były doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności, które są niezbędne w nowoczesnej praktyce prawniczej.

Całoroczna oferta szkoleniowa EY Academy of Business

Warto wspomnieć, że EY Academy of Business w swojej ofercie, poza konferencjami branżowymi, posiada również całoroczną, kompleksową ofertę szkoleń dedykowanych. Programy szkoleniowe są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku i pomagają prawnikom zdobywać niezbędne kompetencje w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Więcej szczegółów mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej EY Academy of Business.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za aktywny udział i inspirujące dyskusje. Zachęcamy do śledzenia harmonogramu wydarzeń EY Academy of Business, które z pewnością będą kolejnym krokiem w ewolucji zawodów prawniczych i nie tylko!

