Zaskakująco szybki rozwoju AI oraz definiowania na nowo bezpieczeństwa w sieci. Postęp technologiczny i digitalowy well-being, rola człowieka w cyfrowej rzeczywistości, a także autentyczność i etyka w digitalu. Odbywająca się 22 i 23 maja w warszawskich Złotych Tarasach konferencja Forum IAB 2024 #GenDigital. Dojrzałość i Młodość była także czasem podsumowań 25 lat doświadczeń w kształtowaniu polskiego digitalu.

Stu ekspertów, sześć bloków tematycznych, dwa dni gorących dyskusji, prelekcji, rozmów o przyszłości i świętowania dotychczasowych osiągnięć – Forum IAB 2024 było niezwykle intensywnym czasem, w którym najważniejsi przedstawiciele branży mieli szansę spotkać się i wymienić nie tylko wiedzą, ale także przewidywaniami i obawami dotyczącymi świata marketingu w transformującym się środowisku cyfrowym.

– Okazuje się, że kiedy dojrzałość spotyka się z młodością, powstaje zupełnie nowa jakość – mądre spojrzenie w przyszłość, odważne, ale nie obarczone błędami przeszłości. Ta edycja była dla nas okazją do wielu podsumowań. Zidentyfikowaliśmy najważniejsze wyzwania branży na tle minionych lat, nad których rozwiązaniem trzeba myśleć już dziś. Natomiast, aby to zrobić, musimy odejść w biznesie od myślenia tylko o „zyskach na koniec roku”, a bardziej skupić się na budowaniu wartości w dłuższej perspektywie. Najważniejsza dla nas konkluzja jest taka, że po 25 latach nasza rola jako Organizacji się nie kończy, a wręcz przeciwnie, przed nami mnóstwo pracy i nowych wyzwań. W naszych działaniach nadal będziemy skupiać się na edukacji rynku i budowaniu świadomości, wypracowywaniu i rozwijaniu kolejnych standardów i programów branżowych oraz na poszukiwaniu rozwiązań na pojawiąjące się w przyszłości problemy. A wszystko po to, by tworzyć dla użytkowników bezpieczny cyfrowy świat – mówi Włodzimierz Schmidt, Prezes IAB Polska.

Człowiek i AI oraz etyka w digitalu