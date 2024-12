Kamil Majczak, prezes Grupy Qemetica: Po USA spoglądamy teraz w stronę Azji

Cały czas patrzymy, jakie mogą być zarówno organiczne, jak i nieorganiczne ruchy, które mogą poprawić naszą pozycję rynkową. Spoglądamy także na Azję, w naszej działalności możliwe są także mniejsze akwizycje. Chcemy mieć coraz bardziej nowoczesny i zróżnicowany portfel.

Jak zatem wypada rynek amerykański na tle Europy?

Nie będzie zaskoczeniem, gdy powiem, że lepiej. To wynika z konkurencyjności całej gospodarki. Poza tym mamy tam dostęp do znacznie tańszej niż w Europie energii oraz ogromnego rynku zbytu, który wciąż rośnie, co napędza konsumpcję i rozwój. A u nas mamy „odprzemysłowienie” Europy, co ciągnie za sobą brak siły konsumenta.

W ten sposób dotknął pan słynnego już raportu Mario Draghiego, który opisał słabe strony europejskiej gospodarki i wskazywał, co trzeba z tym zrobić. Co powinno się stać w Europie, żeby takie firmy jak Qemetica wolały inwestować właśnie w Europie?

Dziś wszystkie firmy patrzą na inwestycje w Europie bardzo inkrementalnie, zastanawiając się, co można poprawić, żeby ten biznes jakoś dalej funkcjonował. Bierze to się z paru fundamentalnych rzeczy, ale w tej dyskusji oprócz tego, co powinni zrobić politycy, ważne jest to, do czego my musimy być przekonani. Tymczasem nie jestem przekonany, czy mamy taką pewność, patrząc na sytuację w gospodarce niemieckiej i wydarzenia wokół tamtejszych gigantów przemysłu motoryzacyjnego.

W Europie mamy regulacje i obciążenia, które sami sobie narzucamy i które zmniejszają naszą konkurencyjność, a z drugiej strony rośnie udział produktów, które przyjeżdżają do Europy z innych kierunków, które takich obciążeń nie mają, przez co automatycznie dochodzi do wspomnianego „odprzemysłowienia” Starego Kontynentu. Poza tym odczuwamy także presję produktywności pracy i skracanie czasu spędzanego w pracy. Jeśli mniej pracujemy, mniej wydajnie i krócej, to automatycznie przekłada się to na wolniejszy wzrost gospodarczy i niższy poziom dobrobytu. Wydaje się jednak, że nie wszyscy jesteśmy w pełni świadomi konieczności zmiany podejścia.