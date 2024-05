Orlen może zrezygnować z prasy i usług kurierskich. Odwrotu od fuzji nie będzie

Kolejny projekt, który będzie analizowany i z którego być może Orlen zrezygnuje, to magazynowanie CO2 pod dnem Morza Barentsa, w które spółka jest pośrednio zaangażowana. – Będzie on (projekt Polaris – red.) bardzo głęboko i wnikliwie analizowany. Mieliśmy sporo wątpliwości wokół tego projektu. Chcemy rozwiać ewentualne wątpliwości – mówi. Wskazuje on jednak, że samo magazynowanie CO2 pozostanie w orbicie zainteresowań firmy.

Odzyskać pieniądze

W kontekście spółki handlującej ropą naftową, Orlen Trading Switzerland (OTS), i straty, jaką ona poniosła, Fąfara zapewnił, że firma zrobi wszystko, żeby odzyskać pieniądze, ale będzie to zadanie bardzo trudne. W kwietniu Orlen poinformował, że z powodu niewielkich szans na odzyskanie wypłaconych przez Orlen Trading Switzerland zaliczek na dostawy ropy w wysokości około 1,6 mld zł, Orlen musi utworzyć odpisy, które obciążyły wyniki koncernu za 2023 r.

– Aktualnie w spółce OTS trwają audyty, ale na razie jej działalność będzie kontynuowana. Co do zasady, takie firmy jak nasza, mają swoje spółki tradingowe, do zarabiania na handlu cudzymi produktami. Zastanawiamy się, czy jest sens posiadania ich w czterech miejscach w Europie, więc pewnie nastąpi tu jakaś weryfikacja – powiedział Fąfara.

Jak podkreślił, fakt, że taka firma, jak Orlen – jedna z największych w Europie – robi przedpłaty za produkty naftowe, "jest skandalem". – Gdyby ktoś teraz złożył nam taką propozycję, to uznałbym ją za obraźliwą. Nie wiem, jakie są szanse na odzyskanie tych przedpłat, ale będzie to bardzo trudne – zakończył.