Poczta Polska stanie. Nadciąga fala strajków

– Zmiany, które wprowadzimy, utorują drogę do odzyskania przez spółkę czołowego miejsca w perspektywicznych obszarach działalności rynkowej: usługach kuriersko-paczkowych oraz cyfrowych – zapewniają w centrali Poczty.

rekompensata dla Poczty Rząd i prezydent nie pomagają Państwowy operator wciąż nie otrzymał od rządu przysługującej mu rekompensaty – chodzi o kwotę ponad 749 mln zł. Pieniądze miały trafić do spółki z budżetu państwa za świadczenie nierentownych usług powszechnych w latach 2021–2022. Jednak wniosek o uruchomienie wstępnej płatności leży w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Czy powodem jest fakt, że prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji prawa pocztowego, które sam kilka tygodni wcześniej podpisał (to te przepisy umożliwiają dokonanie przelewu PP)? Nie wiadomo. Prezydent wskazał, iż wniosek kieruje w tzw. trybie kontroli następczej, gdyż ma wątpliwości co do „czynności marszałka Sejmu” (chodzić ma o stwierdzenie przez niego wygaśnięcia mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika). ∑

Poczta Polska zastawia kolejne nieruchomości

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, iż w I kwartale br. PP wygenerowała przeszło 130 mln zł straty brutto, a to wynik o blisko 50 proc. gorszy od wypracowanego rok wcześniej. I choć przychody firmy w tym czasie nieznacznie wzrosły, to koszty pracy rok do roku skoczyły o ponad 7 proc., a wynik na sprzedaży runął o ok. 60 proc. Aby móc funkcjonować, firma pod kierownictwem Sebastiana Mikosza zadłuża się na potęgę. W ostatnich tygodniach zaciągnęła kredyty pod nieruchomości na ok. 2 mld zł. Zastawiono działki w Warszawie przy ul. Worcella i ul. Towarowej, a także węzeł ekspedycyjno-rozdzielczy (WER) w Zabrzu – na każdą z nieruchomości PP uzyskała od PKO po 600 mln zł pożyczki. Na tym nie koniec. Kredyt zaciągnięto też pod WER we Wrocławiu, a wcześniej firma zastawiła inny element swojej strategicznej infrastruktury – stołeczny WER przy ul. Łączyny (operator dostał wówczas od BGK 300 mln zł).