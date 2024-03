Producent Ozempic ma nowy lek na cukrzycę i odchudzanie. To ma być rewolucja

Novo Nordisk wprowadził już na rynek dwa preparaty, które odniosły ogromny sukces - Ozempic przeznaczony do leczenia cukrzycy, którego skutkiem ubocznym okazała się utrata wago oraz Wegovy – lek przeznaczony do leczenia otyłości. Koncern produkuje także lek Saxenda, który jest stosowany głównie do leczenia otyłości, ale wspomaga także leczenie cukrzycy typu 2.

Koncern ma też przedstawić aktualne informacje na temat podaży leku odchudzającego Wegovy. Popularność preparatu na całym świecie sprawiła, że popyt przewyższył znacznie jego podaż – informuje Reuter.

Preparat Wegovy okazał się tak popularny, że przekształcił duńskiego producenta leków Novo, dotąd znanego jako producent insuliny, w jedno z najwięcej wartych przedsiębiorstw świata. Duński koncern jest już więcej wart niż Tesla.

Novo Nordisk więcej wart niż Tesla

Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi około 560 miliardów dolarów w porównaniu z około 235 miliardami dwa lata temu, kiedy ostatni raz odbywało się spotkanie z inwestorami. Akcje Novo zwyżkowały o około 15% od czasu ogłoszenia przez spółkę 31 stycznia zysków za cały rok i wzrosły ponad trzykrotnie od czerwca 2021 r., kiedy Wegovy wszedł do aptek w Stanach Zjednoczonych. Prawie połowa obecnej wyceny Novo opiera się na planowanych przez spółkę nowych eksperymentalnych lekach, takich jak amykretyna, lek na cukrzycę typu 2 – informuje Reuter.