Trwa Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 - czekamy na zgłoszenia realizacji

W przypadku problemów z wizytówką, w drodze wyjątku zgłoszenia można wysłać na adres marta.artman@sztuka-architektury.pl.

Najciekawsze, zgłoszone propozycje, które nie znalazły dotychczas miejsca na publikację w portalach Grupy Sztuka Architektury, zostaną przez redakcję opisane i uwzględnione przy konstrukcji listy nominowanych poddanej pod głosowanie.

Grupa Sztuka Architektury weźmie pod uwagę również te realizacje, które są już opisane na stronach sztuka-architektury.pl, sztuka-wnetrza.pl i sztuka-krajobrazu.pl a nie są zgłoszone do Plebiscytu.

Kryteria wyboru realizacji

Na początku marca na specjalnym posiedzeniu redakcji Grupy Sztuka Architektury zostanie wyłonionych po ok 10 finalistów z każdej kategorii. Kryteria wyboru najciekawszych obiektów to ich funkcjonalność, innowacyjność, zgodność z aktualnymi trendami społecznymi, środowiskowymi oraz technicznymi. Jak zwykle będziemy też szczególnie szukać prac biur i zespołów, które nie należą jeszcze do mainstreamu polskiej architektury, a wyróżniają się ambicją i twórczym podejściem do projektowania.

Głosowanie w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2023