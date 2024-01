Globalni prezesi bardziej boją się o własny biznes. AI wstrząsnęła firmami

Prawie połowa ( 45 proc.) globalnych top menedżerów przewiduje, że wskutek rosnącej presji zmian technologicznych i klimatycznych ich firmy mogą w najbliższej dekadzie zniknąć z rynku, o ile nie przekształcą się i nie określą na nowo swojego biznesu - wynika z ogłoszonego w Davos raportu z dorocznego badania CEO Survey, którym firma PwC objęła w tym roku ponad 4,7 tys. prezesów międzynarodowych firm ze 105 krajów świata.

W tegorocznym badaniu widać wyraźny wzrost obaw o przyszłość własnych firm w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wtedy deklarowało je 39 proc. szefów, bo w 2023 r. globalni prezesi dużo bardziej niepokoili się sytuacją makroekonomiczną na świecie, w tym wysoką inflacją. Na tyle, że aż 73 proc. badanych prognozowało globalną recesję. W tym roku pogorszenia w światowej gospodarce obawia się mniej niż połowa szefów. - Liderzy biznesu mniej się teraz przejmują wyzwaniami makroekonomicznymi a coraz bardziej skupiają się na czynnikach wywołujących wstrząsy w ich branżach- komentował wyniki badania Bob Moritz, globalny prezes PwC.

AI wymusi reskilling

Głównym czynnikiem wstrząsowym i wymuszającym zmiany w firmach stał się rozwój generatywnej inteligencji, w której globalni prezesi widzą i duże szanse, i duże wyzwania. Ponad trzy czwarte badanych szefów przewiduje, że postęp AI znacząco zmieni ich biznes w najbliższych trzech latach.

Część tych zmian nastąpi już w 2024 r. Prawie połowa globalnych prezesów (46 proc.) przewiduje, że zastosowanie generatywnej AI wpłynie w tym roku na wzrost produktywności ich firm. (Z drugiej strony taka sama grupa nie oczekuje na razie na razie specjalnych zmian w swoim biznesie).

Spora część top menedżerów opiera swoje oczekiwania i prognozy dotyczące AI na obserwacji zmian wprowadzanych we własnych firmach, bo prawie co trzecia wdrożyła w zeszłym roku nowe narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji. Ponad połowa szefów z tej grupy liczy też, że zastosowanie AI już w tym roku znacząco poprawi jakość produktów czy usług ich firmy, choć barierą może się okazać deficyt potrzebnych do tego kompetencji. Aż 69 proc. prezesów ocenia, że rozwój AI wymaga reksillingu pracowników, którzy muszą zdobyć nowe kompetencje, by móc korzystać z nowych technologii.