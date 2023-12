- Uważam, że Ultimate Edition podtrzyma dobre momentum wynikowe w CD Projekcie w czwartym kwartale 2023 r. i w pierwszej połowie 2024 r. – mówi analityk. Przypomina niedawne wypowiedzi zarządu, który oczekuje, że ogon sprzedażowy „Cyberpunka” będzie po premierze Ultimate Edition zbliżony w trajektorii do ogona sprzedażowego „Wiedźmina 3” w wersji GOTY (Game of the Year, gra ze wszystkimi patchami i dodatkami.).