Mimo wojny maleje eksport globalnej zbrojeniówki. PGZ najlepsza w Europie

W 2022 r. łączne przychody z eksportu największych producentów broni na świecie wyniosły 597 mld dol. i okazały się o 3,5 proc. niższe w 2021 r. - wynika z najnowszego raportu Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).

Eksperci przypisują to głównie spadkowi eksportu amerykańskich koncernów, od lat dominujących na światowym rynku broni. W rankingu 100 największych producentów broni znalazło się 42 przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, a ich przychody z eksportu wyniosły 51 proc. całości. Łącznie amerykańskie firmy zgarnęły 302 mld dol. To o 7,9 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na czele zestawienia jest pięć amerykańskich koncernów. Jak w poprzednich latach, przewodzi Lockheed Martin Corp., którego przychody z eksportu były niższe o blisko 9 proc. r/r.

PGZ liderem europejskiej zbrojeniówki

Przychody z eksportu 26 firm europejskiej zbrojeniówki (20 proc. globalnego rynku broni) nieznacznie wzrosły – o 0,9 proc., do 121 mld dol. Polska Grupa Zbrojeniowa jest na 76. pozycji tego zestawienia, z 0,3-proc. udziałem w przychodach eksportowych stu największych, ale w jej przypadku zwiększyły się one o 14 proc., najbardziej w Europie, do 1,775 mld dol. Druga w Europie jest Norwegia, której zbrojeniówka sprzedała za granicę o 12,3 proc. w ujęciu rocznym. Na minusie znalazły się koncerny zbrojeniowe Francji (-3,9 proc.), Włoch (-5,6 proc.) i Hiszpanii (-5,3 proc.).