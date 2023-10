Rekordowe zyski BYD, chińskiej spółki Buffetta. Akcje mocno w górę

Gra na zwłokę jeszcze bardziej umocni wszystkich w przekonaniu, że PiS najbardziej przywiązane jest do władzy. To iluzja bycia na konkretnych stanowiskach. Ważne jest, żeby przyznać się do tego, że poniosło się porażkę. Mówienie przez PiS, że wygrali wybory to jest zaklinanie rzeczywistości - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Marek Kacprzak, rzecznik Nowej Lewicy.