Plan, który ma uczynić potęgę z podkarpackiej huty zbrojeniowej

W liczącej kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych hali odkupionej od chińskiej firmy LiuGong Dressta Huta Stalowa Wola może uruchomić produkcję koreańskich wyrzutni rakietowych. To jednak dopiero początek rozbudowy podkarpackiej zbrojowni.

Precyzyjne plany inwestycyjne związane z cywilnymi aktywami sprzedanymi 11 lat temu chińskiemu inwestorowi, potentatowi maszyn budowlanych LiuGong przez HSW za 300 mln zł, a obecnie odkupionymi przez państwową zbrojeniówkę, są tajne. Z naszych ustaleń wynika, że huta, która produkuje słynne armatohaubice Krab, samobieżne zautomatyzowane moździerze Rak, ciężki sprzęt inżynieryjny, a wkrótce zacznie seryjnie wytwarzać bojowe wozy piechoty Borsuk, czyli transportery gąsienicowe nowej generacji całkowicie polskiej konstrukcji, aby podołać zamówieniom, musi w najbliższych latach podwoić produkcję. To dlatego oprócz adaptacji obiektów po Chińczykach HSW szykuje jeszcze teren pod kolejną, potężną halę o zbliżonej powierzchni. Powstanie tam, zapewne, zaprojektowana specjalnie dla nowego BWP najnowocześniejsza w UE fabryka pancernych borsuków.

Huta, nawet w latach zbrojeniowej posuchy, gdy kilka rządów po ustrojowym przełomie wspierało HSW budżetowymi kroplówkami, wytrwale inwestowała w nowe, własne projekty i rozwój. Na wojnie w Ukrainie jej haubice okazały się zabójcze i lepsze od sprzętu zachodniej konkurencji. Teraz 600 mln zł z dokapitalizowania i obiecane przez premiera Morawieckiego jeszcze na początku roku dodatkowe 1,2 mld zł z budżetu mają zmienić HSW w prawdziwego rakietowego i pancernego potentata. – Tak się rzeczywiście stanie, jeśli w odnowionych halach obok stałego potoku eksportowanych do Ukrainy krabów zaczną powstawać seryjne borsuki i integrowane z podwoziami Jelcza koreańskie odpowiedniki HIMARS-ów, czyli wyrzutnie dalekosiężnych pocisków ziemia–ziemia K-239 Chunmoo konstrukcji Hanwha Defense – mówi analityk militarny, znawca Huty Jerzy Reszczyński.

Huta w pełnym biegu

Jan Szwedo, prezes HSW, który zadbał, by plany rozwojowe firmy otoczone były ścisłą dyskrecją, podczas rozmowy z „Rz” na kieleckich targach MSPO potwierdził jedynie, że firma intensywnie przygotowuje się do wzmocnienia potencjału produkcyjnego. To konieczne, bo w najbliższym czasie, po wykonaniu ostatnich testów najnowszego pływającego bojowego wozu piechoty, huta uruchomi wielkoskalową produkcję najnowocześniejszego obecnie BWP w Europie, wyposażonego w cyfrową automatykę, komputery wspierające dowodzenie i bezzałogową wieżę bojową. Zatwierdzona w tym roku przez MON umowa ramowa mówi o co najmniej 1400 borsukach w różnych wersjach, oczekiwanych przez siły zbrojne w najbliższych latach.