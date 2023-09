BCC przyznało po raz pierwszy nagrody im. Marka Goliszewskiego

BCC For The Future to całodniowa konferencja z udziałem najlepszych praktyków biznesu, która ma być platformą wymiany doświadczeń i prezentacji narzędzi służących kreowaniu liderów. To także gala konkursu Wizjoner Polskiej Gospodarki, podczas której po raz pierwszy przyznano nagrody Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego.

- BCC For The Future to wydarzenie, który będziemy organizować cyklicznie - raz w roku. Naszym celem jest wskazywanie szans, zagrożeń oraz najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania „przedsiębiorstwem przyszłości”, a także nagradzanie najbardziej innowacyjnych polskich menedżerów i przedsiębiorców, kierujących się nowoczesnymi standardami i rozwiązaniami biznesowymi. Firm, które mają szansę pozytywnie wpłynąć na postrzeganie i rozwój gospodarki – mówił Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club. - Żyjemy w czasach dynamicznych zmian, przede wszystkim technologicznych. Nowe technologie, w tym AI zmieniają modele biznesowe, podejście i komunikację z klientem, zarządzanie procesami, metody planowania i prognozowania, jak również sposób funkcjonowania całego rynku pracy. Są też źródłem przewag konkurencyjnych. Należy inwestować w edukację, rozwój nowych zawodów, przekwalifikowywanie pracowników, a także tworzyć do tego podstawy prawne i struktury wsparcia społecznego. Chcemy aktywnie wspierać te kierunki – tłumaczył szef BCC.

Podczas tegorocznej konferencji odbyło się pięć sesji tematycznych, w tym panele dyskusyjne z udziałem autorytetów w dziedzinie nauki, zarządzania i doradztwa biznesowego, liderów firm, które osiągnęły sukces rynkowy, oraz przedsiębiorców z branży nowych technologii. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się: Kasia Kieli, president & managing director Warner Bros. Discovery w Polsce, CEO TVN, Daniel Boniecki, senior partner w McKinsey & Company, Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments, Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club, prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, współzałożyciel i honorowy prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, Krzysztof Krawczyk, szef biura w Warszawie, partner CVC Capital Partners, Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów Pepco Group NV, prezes zarządu Grupy Modne Zakupy, Edi Pyrek, mentor, pisarz, wykładowca, podróżnik, spindoctor, Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED, Adam Lamentowicz, wiceprezes Superbet, Tomasz Suchański, CEO spółki Żabka, Zbigniew Jakubas, multibranżowy przedsiębiorca i Inwestor, Marian Owerko, Założyciel i Prezes Zarządu FoodWell (dawniej Bakalland), Aleksander Kutela, prezes Ringier Axel Springer Polska, Ewa Drzazga, założycielka BetaMed, a także dwaj byli prezesi GPW Ludwik Sobolewski i Jarosław Grzywiński.

W czasie uroczystej gali przyznane zostały po raz pierwszy nagrody Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego. Organizatorzy tłumaczą, że Marek Goliszewski odegrał istotną rolę w procesie transformacji polskiej gospodarki, integracji przedsiębiorców i cywilizowaniu odradzającego się kapitalizmu. Celem Konkursu jego imienia jest nagradzanie młodych menedżerów i przedsiębiorców (do 45 roku życia), którzy działają w obszarze nowych technologii, informatyki, pionierskich koncepcji społeczno-organizacyjnych, nowych technik i technologii produkcyjnych oraz innowacyjnych produktów , usług i rozwiązań dla klientów.

Jak twierdzą organizatorzy konkursu to właśnie dzięki wiedzy, kreatywności, twórczemu patrzeniu w przyszłość oraz wytrwałej pracy takich przedsiębiorców polska gospodarka staje się nowoczesna, efektywna, bardziej konkurencyjna na rynku międzynarodowym i przyjazna dla środowiska naturalnego oraz skuteczniejsza w realizacji potrzeb społecznych.