300 Plus na wyprawkę szkolną jest obecnie realnie warte 210 zł

I zauważa, że świadczenie z programu Dobry Start, popularnie nazywanego „300 Plus”, ma coraz mniejszą realną wartość. Jest wypłacane co roku na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, bez względu na dochody rodziców. Wynosi 300 zł i jego wartość nie uległa zmianie od startu programu w czerwcu 2018 roku.

– Mimo tego, że politycy niedawno zdecydowali się na podniesienie świadczenia 500 Plus na 800 Plus od nowego roku. Obecnie, realna wartość 300 Plus wynosi 210 zł (70 proc. pierwotnej wartości) w cenach z czerwca 2018 roku, podczas gdy rok temu było to 233 zł – wyliczył Paweł Majtkowski. Ale, jak dodaje, realne, szersze koszty wysłania dziecka do szkoły są kilkukrotnie wyższe i wynoszą co najmniej 700-800 zł. Sam komplet książek do szkoły to koszt od 500 do 800 zł. Można go obniżyć kupując używane podręczniki za 200-400 zł za zestaw, jednak ze względu na często zmieniającą się podstawę programową, to rozwiązanie nie zawsze się sprawdzi.

Ważny jest także strój sportowy i buty na WF, a to minimum 200 zł. Koszt zeszytów, plecaka i piórnika to kolejne wydatki często przekraczające 300 zł. Wielu rodziców przy okazji nowego roku szkolnego kupuje także biurko (a czasem całe wyposażenie pokoju dziecka) oraz komputer lub tablet.

Zwiększone wydatki rodziców to natomiast dodatkowe przychody oraz zyski firm handlowych i producentów. Jak informuje Paweł Majtkowski, według danych z rynku amerykańskiego (National Retail Federation) okres powrotu do szkoły to drugi, po okresie Bożego Narodzenia, czas zwiększonych wydatków konsumentów. Przeciętna rodzina ucznia w USA deklaruje, że w tym roku wyda na jego wyposażenie średnio 890 dolarów (ok 3600 zł), zaś w przypadku studenta jest to aż 1367 dolarów (5600 zł).