Płatności są coraz bardziej cyfrowe

Eksperci z firmy F5 wymieniają kilka głównych czynników ryzyka na 2025 r. Pierwszym jest eskalacja ataków napędzanych przez sztuczną inteligencję, która stała się zaawansowanym narzędziem umożliwiającym ataki na niespotykaną wcześniej skalę. Kolejnym problematycznym obszarem jest suwerenność łańcucha dostaw. Globalne napięcia i zmiany w architekturze cyfrowej mają coraz większy wpływ na bezpieczeństwo danych i aktywów.

Cyberbezpieczeństwo powinno być postrzegane nie tylko przez pryzmat komputerów, bo coraz większa część naszego cyfrowego życia jest zawarta w urządzeniach mobilnych, głównie smartfonach. Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Banku Millennium wynika, że 93 proc. Polaków korzysta z telefonu komórkowego częściej niż raz dziennie, a 35 proc. z nich niemal się z nim nie rozstaje. Respondenci ocenili, że bardziej uciążliwe byłoby dla nich, gdyby wychodząc z domu, zapomnieli zabrać telefon niż portfel.

Do czego Polacy wykorzystują internet mobilny? Trzech na czterech przegląda na telefonie strony internetowe, a blisko 70 proc. wykorzystuje sieć do komunikowania się ze znajomymi i rodziną oraz korzystania z bankowości mobilnej. To również istotny trend w kontekście cyfrowych płatności.