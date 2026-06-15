Z tego artykułu dowiesz się: Jak wygląda proces przejęcie klientów detalicznych CitiHandlowego przez VeloBank?

Na jakie problemy natykają się kliencie od poniedziałku rano?

Czy można dodzwonić się na infolinię?

Jakie jest oficjalne stanowisko banku w sprawie kryzysu i bezpieczeństwa danych klientów.

Proces przejęcia ponad pół miliona klientów indywidualnych Citi Handlowego przez VeloBank był realizowany w trakcie minionego weekendu, podczas tzw. przerwy technicznej. Zgodnie z harmonogramem, w poniedziałek rano klienci mieli uzyskać pełen dostęp do usług w nowym systemie, ale od rana były z tym duże kłopoty.

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Biuro prasowe VeloBanku w komunikacie wydanym parę minut przed godz. 19, podało jednak, że udało się je usunąć. „Zakończyliśmy główne prace związane z migracją klientów do VeloBanku. Możliwość logowania się do aplikacji oraz bankowości internetowej została przywrócona. Przepraszamy za utrudnienia – dokładamy wszelkich starań, żeby wszystko działało już poprawnie i bez zakłóceń” - podkreślił VeloBank.

Problemy z pierwszym logowaniem do VeloBanku

Z wpisów użytkowników w mediach społecznościowych oraz na oficjalnych profilach VeloBanku wynika, że wcześniejsze utrudnienia były dosyć poważne. Głównym problemem okazał się sam proces pierwszego logowania do nowego systemu. Klienci, którzy próbowali przenieść swoje profile, albo długo czekali na dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, albo utykali w tzw. pętli migracyjnej. Po poprawnym zalogowaniu do „starych” systemów Citi pojawiał się komunikat o udanym przeniesieniu danych i automatycznym przekierowaniu do serwisu VeloBanku. Tam jednak dotychczasowe dane logowania często nie były autoryzowane.

„To jest jakiś żart. Loguję się danymi z Citi, wyskakuje komunikat, że wszystko przebiegło pomyślnie, a potem VeloBank żąda hasła, którego nigdy nie zakładałam. Moje stare nie działa, a opcja przypomnienia hasła wyrzuca błąd systemu” – opisuje jedna z użytkowniczek.

Część osób wskazała również na automatyczne blokady profili, które następują po kilkukrotnym wpisaniu haseł niespełniających nowych, bardziej rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa VeloBanku.

„Trzy próby dopasowania hasła do ich nowych wymogów i konto zablokowane. Teraz aplikacja każe mi dzwonić na infolinię, na której nikt nie odbiera” – pisze jeden z klientów w serwisie X. Rozżalonych klientów było więcej. Nasz rozmówca dodał: „Przygotowywali się do tego przejęcia od roku. Jeśli efekt jest taki, że zostałem odcięty od własnych pieniędzy, choćby na kilka godzin, to przenoszę się do innego banku”.

Czy można dodzwonić się na infolinię VeloBanku

Dodatkowym problemem był wymóg posiadania odblokowanego numeru PESEL w momencie pierwszej rejestracji. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa VeloBanku system automatycznie weryfikuje dane klienta. Jeśli PESEL jest zastrzeżony, proces migracji zostaje wstrzymany do momentu cofnięcia zastrzeżenia, np. w aplikacji mObywatel.

Klienci, którzy nie dopełnili tego formalnego kroku przed poniedziałkiem, próbowali skontaktować się z telefonicznym centrum obsługi. Efekt to przeciążeniem infolinii VeloBanku, gdzie czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wynosił w pewnym momencie nawet kilkadziesiąt minut.

O konieczności posiadania aktywnego numeru PESEL oraz aktualnych danych dostępowych do bankowości elektronicznej VeloBank i Citi Handlowy informowały w komunikatach poprzedzających migrację. Wielu klientów przyznaje jednak, że informacje te umknęły ich uwadze.

Jak na problemy odpowiada VeloBank? „Pieniądze są bezpieczne”

Biuro prasowe VeloBanku odniosło się do sytuacji w oficjalnym komunikacie w godzinach przedpołudniowych. „Zakończyliśmy migrację 0,5 mln klientów Citi Handlowego do VeloBanku. Proces przebiegł zgodnie z planem, choć przy tej skali mogą wystąpić przejściowe utrudnienia dla klientów w dostępie do aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej” – informowały służby prasowe banku.

„Nasze zespoły IT pracują na najwyższych obrotach, aby udrożnić kanały dostępu i pomóc wszystkim klientom w płynnej migracji. Równocześnie podkreślamy z całą stanowczością, że wszystkie środki finansowe, oszczędności oraz dane naszych nowych klientów są w pełni bezpieczne i nienaruszone” - podano.

Bank zapewniał, że do końca dnia większość problemów z logowaniem powinna zostać wyeliminowana.