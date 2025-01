Wielka awaria w PKO BP. Nie działały wszystkie systemy

Kolejna awaria w największym polskim banku

To nie pierwsza awaria banku w styczniu tego roku. 9 stycznia pojawiły się podobne problemy z dostępem do bankowych systemów. Wtedy również klienci PKO BP mieli kłopot z logowaniem do aplikacji IKO. Bez zakłóceń działał serwis transakcyjny iPKO i karty płatnicze.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A., PKO BP), to największy bank uniwersalny w Polsce, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PKO Bank Polski kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada w nim 29,43 procent akcji. Od 15 lutego 2024 r. prezesem banku jest Szymon Midera.