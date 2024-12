O czym banki muszą informować klientów

- Obowiązek informacyjny był jednym z kluczowych argumentów w tzw. sprawach frankowych, gdzie banki nie informowały lub informowały w sposób nieadekwatny do możliwie występujących ryzyk związanych z zawieraną umową – podkreśla radca prawny Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.

I przypomina, że TSUE nie raz zaznaczał, że warunki umowy powinny zostać wyrażone prostym i zrozumiałym językiem, w taki sposób, aby umożliwić konsumentowi ocenę kosztu kredytu. A w umowie banki powinny przedstawić konsumentowi wszelkie istotne informacje pozwalające na ocenę jakie konsekwencje ekonomiczne może wywierać oferowana umowa na jego sytuację życiową.

Bochenek analizuje, że bardzo niebezpieczna może być wybiórcze skupianie się na proporcjonalności, skoro unijna dyrektywa wskazuje, że sankcja za naruszenie interesów konsumentów ma być proporcjonalna, skuteczna i odstraszająca.

Czytaj więcej Banki Rośnie ryzyko prawne. „Trzeba coś z tym zrobić” – postulują bankowcy Liczba pozwów dotycząca kredytów złotowych, hipotecznych i gotówkowych może nie jest jeszcze zawrotnie duża, ale w tym roku podwoiła się. Na razie banki nie boją się powtórki z sagi frankowej, jednak pewności co do przyszłości mieć nie mogą.

Jakie błędy w umowach kredytowych

- Wypowiedzi przedstawicieli sektora bankowego sprowadzające kwestię sankcji kredytu darmowego do „przecinków” jest trywializowaniem powstałego problemu – komentuje Bochenek. - Żaden rozsądnie myślący pełnomocnik, sąd, a ostatecznie konsument nie będzie podważał umowy kredytowej z uwagi na źle postawiony przecinek. Takie małostkowe podejście sektora bankowego do roszczeń formułowanych przez konsumentów może okazać się zgubne – ostrzega prawnik.

I wylicza, że analizowane przez jego kancelarię umowy zawierają poważne wady. To np. nienależyte wypełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie wskazania jakie kwoty będą stanowiły podstawę do naliczania odsetek, albo jak kształtuje się całkowity koszt kredytu, czy jak ustalana jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). - Zdarzają się umowy, w których bank nie wskazał wprost w umowie jaka jest wysokość stałej marży banku przy obliczaniu oprocentowania. Pozostając przy oprocentowaniu dostrzegamy także, brak przejrzystości niektórych warunków umownych określających zasady zmiany oprocentowania. W tym ostatnim przypadku sankcja może być zdecydowanie dalej idąca co potwierdzają także liczne orzeczenia zapadłe w sprawach frankowych z podobnymi warunkami umownymi – wskazuje Wojciech Bochenek.